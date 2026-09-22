Россияне атаковали предприятия в трёх городах Днепропетровской области: есть погибшие

Также пострадали многоэтажный жилой дом в Киеве.

Сегодня ночью россияне атаковали регионы Украины дронами и баллистическими ракетами, есть попадания в предприятия и жилые дома.

Так, около двух часов ночи во многих областях Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистических ракет. Сразу после этого Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет, а в нескольких городах Днепропетровской области были слышны взрывы.

Впоследствии глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что враг одновременно нанес удары по промышленным предприятиям в трех городах области – Днепре, Кривом Роге и Павлограде.

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Позже он сообщил, что трое человек получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. Однако вскоре стало известно, что, к сожалению, в результате атаки есть и погибшие.

"Двое человек погибли, четверо получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. Под завалами предприятия, поврежденного вражеским ударом, еще могут находиться люди", – сообщил Ганжа.

Впоследствии число раненых возросло до шести. Двое человек госпитализированы. 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Под атакой вражеских БПЛА этой ночью оказался и Киев.

По данным ГСЧС, в Днепровском районе в результате попадания в пятиэтажный жилой дом произошло возгорание в подвальном помещении и разрушение на первом этаже. Спасатели эвакуировали 15 человек. Четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы.

Кроме того, в Черниговской области в результате вражеской атаки остались без электричества более 100 тысяч потребителей.

"В результате атаки врага на энергообъект соседней области остались без электричества около 100 тысяч абонентов в Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах", – говорится в сообщении "Черниговоблэнерго".

Российские атаки

По данным Bloomberg, Россия за последние несколько недель изменила стратегию атак на Украину, значительно сократив количество баллистических ракет в пользу реактивных дронов. Это может свидетельствовать о том, что Москва копит свои самые мощные ракеты для зимних ударов.

Российские баллистические ракеты наносят один из самых серьезных ударов по инфраструктуре Украины. Поэтому РФ увеличивает запасы этого оружия, чтобы обрушить их на украинскую энергетическую и отопительную инфраструктуру в холодный период – с конца октября или начала ноября.

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