Супруги воспитывали сына по принципам Библии и с любовью к Родине.

В боях за Украину погиб защитник Богдан Рильник - один из приемных сыновей знаменитой семьи Проциков из села Жовтанцы Львовской области.

Как сообщает Жовтанецкий сельский совет, семья Ирины и Михаила Проциков, имея двух родных детей, усыновила еще 11 детей, воспитанников детского дома.

"Приемный сын Богдан воспитывался в семье в любви к Богу, в любви к родной матери Украины. В скорби и молитве низко склоняем головы, чтя память верного защитника Украины! Вечная и светлая память Герою", - говорится в сообщении.

Детский дом семейного типа "Источник жизни" семьи Проциков известен на всю Украину. Супруги воспитывают детей по принципам Библии и не верят в плохие гены. У героя Богдана остались жена, дети и большая семья.

Война в Украине: что известно о потерях ВСУ

Информация о потерях ВСУ с начала полномасштабной войны в Украине засекречена. Однако иногда появляются приблизительные данные. Осенью прошлого года в Еврокомиссии заявили, что Украина потеряла на войне 100 тысяч солдат.

В Генштабе ответили, которые не могут подтвердить опубликованную статистику, потому что потери считаются служебной информацией, а на тот момент действующий советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что потери составили между 10 и 20 тысячами.

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