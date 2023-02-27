Знакомые и товарищ вспоминают Героя искренними воспоминаниями.

В боях за Украину погиб 52-летний офицер из Тернополя Сергей Король (позывной "Махно"). Герой был ротным 2-й роты 83-го батальона 105-й бригады.

Как сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, "Махно" погиб на Купянском направлении 23 февраля. Прощание с воином состоится 27 февраля в городе Тернополь.

Знакомые и сослуживцы рассказывают, что "Махно" был очень хорошим человеком и искренним патриотом.

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"На таких командирах держатся наши ВСУ, благодаря таким добывается наша победа", - вспомнил о Сергее в Facebook Володимир Бирчак.

"Недаром называли вас воином света, потому что действительно вели постоянно борьбу с уродами тьмы и вели за собой людей, берегли их, давали надежду, воплощали уверенность и приближали победу, но так распорядилась судьба, что родной край встретит вас на щите" – написал в соцсетях Александр Нюня.

Потери ВСУ на войне

Пока идут боевые действия военно-политическое руководство страны не раскрывает точные потери украинских защитников в борьбе с российскими оккупантами.

В конце ноября в Еврокомиссии заявили, что Украина потеряла на войне 100 тысяч солдат. Через несколько часов заявление откорректировали, убрав информацию о погибших.

На это в Генштабе ответили, которые не могут подтвердить опубликованную статистику, потому что потери считаются служебной информацией.

Еще действующий на тот момент советник ОПУ Алексей Арестович назвал данные Еврокомиссии ложными. По его словам, потери составили между 10 и 20 тысячами.

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