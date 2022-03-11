Сейчас на предприятии почтовой связи работают более 4700 отделений.

Одно из крупнейших предприятий почтовой связи "Укрпочта" с 11 марта возобновило доставку из крупнейших маркетплейсов и интернет-магазинов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Возобновлены доставки онлайн-заказов. Постепенно мы будем возобновлять доставку со всех площадок, с которыми работали до войны, потому что понимаем, как это важно для наших клиентов. Кроме того, возобновление доставки из маркеплейсов позволит украинским предпринимателям вернуться к работе, зарабатывать деньги и усиливать экономику", – говорится в сообщении.

Среди магазинов, из которых можно заказать доставку:

ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua,

онлайн-магазины одежды, в том числе и детской, товаров широкого потребления, детских игрушек, товаров для дома, тому подобное.

Отмечается, что по состоянию на 11 марта работает 4783 отделения "Укрпочты". Кроме этого на маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения.

Как сообщал УНИАН, 11 марта более 3 миллионов клиентов "Укрпочты" могут получить социальные выплаты независимо от места пребывания.

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