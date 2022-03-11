Сейчас более 3 миллионов клиентов Укрпочты могут получить социальные выплаты, независимо от места пребывания.

Укрпошта работает в полном объеме и оказывает услуги во всех населенных пунктах страны, где это безопасно для работников и клиентов. А в особо горячих точках пересылка посылок возможна в рамках больших городов.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Обеспечение населения пенсиями и субсидиями было одним из самых серьезных вызовов первой недели войны. Однако компании удалось оперативно отреагировать на новые реалии", — отметил министр.

Сейчас получить социальные выплаты независимо от места пребывания в Украине могут 3 миллиона клиентов Укрпошты.

"Это особенно важно в условиях, когда тысячи украинцев вынуждены оставить свои дома в поисках безопасного убежища", — подчеркнул Кубраков.

Для получения выплат по другому адресу нужно внести актуальные сведения в онлайн-форму.

Укрпошта, по словам Кубракова, также разрешила бесплатно переадресовывать отправления в доступные области и отделения и обеспечивает бесплатное хранение посылок для тех, кто этого сделать не может.

На днях состоялся первый грузовой рейс в США по маршруту Варшава — Нью-Йорк в партнерстве с Windrose с посылками украинских предпринимателей на экспорт. Обратно тем же бортом прибыла гуманитарная помощь для Украины.

Эти рейсы, как сообщил Кубраков, будут регулярными. Следующий состоится 15 марта.

Укрпошта возобновила международную доставку более чем в 30 стран мира — транзитом через Польшу, а дальше — международными авиалиниями. Информацию об отправке товаров за границу можно получить на сайте .

"Я благодарю всю команду Укрпошты, в частности Игоря Смелянского, за оперативные и системные решения, которые позволили в максимально короткие сроки наладить работу критически важной государственной компании. Сегодня украинские почтальоны ежедневно совершают настоящие подвиги в разных уголках нашей страны. Это новая история с новыми героями. Мы обязательно победим", — отметил Александр Кубраков.