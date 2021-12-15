Новый закон вступает в силу.

С 16 декабря пограничники получат право применять меры принуждения, в частности, оружие.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Как извещалось, 18 ноября Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании порядка использования пограничниками вооружения.

В среду, 15 декабря, закон был официально опубликован в газете "Голос Украины". Соответственно, изменения вступят в силу уже завтра.

Читайте такжеУкраинские пограничники стреляют в мигрантов? Ложь очередного российского "киношедевра"Пограничники получат право применять спецмеры (наручники, служебные собаки, радиоэлектронные, акустические средства и тому подобное) и физическое воздействие в случаях, когда слова не эффективны.

Законом определены и случаи, когда пограничники могут применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику. В частности, в направлении территории граничащего государства.

К таковым относятся:

отражение вооруженного нападения, отпор и сдерживание вооруженной агрессии;

вторжение на территорию Украины вооруженного (военного) лица, вооруженных сил других государств;

прекращение вооруженных провокаций, ведение огня с территории граничащего государства;

отражение нападения или прекращение вооруженного сопротивления лиц, незаконно пересекающих границу.

Также законодательные нововведения позволяют пограничникам использовать оружие для принудительного прекращения полетов беспилотников. Их могут сбивать или перехватывать управление.

Ситуация на границе Беларуси с Украиной

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций к Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ.

Особенно напряженная ситуация на белорусско-польской границе наблюдается в последние недели. Польские пограничники не впервые задерживают граждан Украины, которые помогают мигрантам. В частности, о таких случаях пограничная служба Польши информировала 24 октября и 13 ноября.

Украина 23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционному кризису.

В Беларуси обвинили Украину в "недружественных отношениях" из-за якобы сосредоточения военных сил на украинско-белорусской границе и пригрозили возможным локальным конфликтом.

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Автор: Анастасия Печенюк