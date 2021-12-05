Накануне в Беларуси говорили об украинском вертолете, который якобы пересек границы страны.

В Беларуси заявили, что прибегнут к крайне жестким мерам в случае нарушения Украиной государственной границы.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Белорусские пограничники обещают крайне жестко реагировать на нарушения госграницы в будущем. Так официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов прокомментировал информацию о том, что украинский военный вертолет Ми-8 якобы пересек госграницы Беларуси в субботу.

Обвинение Украины в нарушении госграницы Беларуси - что известно

4 декабря в белорусском пограничном ведомстве заявили, что якобы во время учений украинский военный вертолет Ми-8 пересек границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси.

Читайте такжеЛукашенко говорит, что Беларусь никогда не станет демократической УкраинойВ Госпогранслужбе Украины опровергли это заявление. В ведомстве подтвердили, что в рамках пограничной операции "Полесье" используется авиация, но заявили, что нарушений воздушного пространства Беларуси не было.

В Беларуси 5 декабря заявили, что вручили ноту протеста украинскому военному атташе.

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Автор: Светлана Закелова