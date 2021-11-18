Пограничники имеют право проводить поверхностную проверку, разблокировать и пресекать противоправные действия в случае заблокирования пунктов пропуска через госграницу.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины" относительно совершенствования порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины (№5232).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 271 из 321 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Что разрешили пограничникам

Законом предоставляется право пограничникам использовать и применять меры принуждения (физическое воздействие, специальные средства, огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику, оружие кораблей, катеров и судов обеспечения, вооружения воздушных судов) в порядке и на основаниях, предусмотренных настоящим законом, уставами Вооруженных сил Украины и другими нормативно-правовыми актами.

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Кроме того, с целью защиты и охраны государственной границы Украины могут применяться средства визуального и технического наблюдения и фиксации, технические средства пограничного контроля, светотехнические и сигнализационные средства, другие технические средства охраны госграницы, а также инженерные боеприпасы, сооружения и заграждения.

Закон дает право пограничникам разблокировать и/или пресекать противоправные действия, в случае блокирования пунктов пропуска (пунктов контроля) через госграницу Украины контрольных пунктов въезда-выезда, военных городков, подразделений и органов управления Госпогранслужбы.

Вид мер принуждения и интенсивность его применения определяются с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившего или совершающего правонарушения.

К кому нельзя будет применять силу

Запрещено применять меры принуждения к женщинам с явными признаками беременности, лицам пожилого возраста, лицам с выраженными признаками инвалидности и малолетним лицам, кроме случаев совершения такими лицами группового и/или вооруженного нападения или сопротивления или если есть непосредственная угроза жизни или здоровью военнослужащего либо сотрудника ГПС или другого лица, если отразить такое нападение, сопротивление или устранить угрозу иными способами и средствами невозможно.

Другие детали закона

Кроме того, закон о ГПС дополняется статьями относительно применения физического воздействия; использования и применения спецсредств; использования и применения огнестрельного оружия, вооружения и боевой техники; применения оружия кораблей, катеров и судов обеспечения; применения вооружения воздушных судов; оснований и порядка осуществления поверхностной проверки; применения военнослужащими ГПС оружия и боевой техники во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины и в особый период.

В частности, определяется, что физическим воздействием является применение любой физической силы, в том числе, специальных приемов борьбы (рукопашного боя), с целью прекращения противоправных деяний правонарушителя.

Военнослужащие и сотрудники ГПС имеют право применять огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на объекты, находящиеся под охраной, служебное транспортное средство, военное имущество, жилое и нежилое помещение, а также освобождение таких объектов в случае их захвата.

Кроме того, огнестрельное оружие может применяться для отражения нападения на пограничника в случае угрозы его жизни или здоровью; для задержания лица во время совершения преступления.

Пограничники имеют право осуществлять поверхностную проверку лиц, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств, находящихся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска через госграницу или КПВВ.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Автор: Таня Поляковская