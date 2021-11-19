Охрана госграницы с Беларусью будет осуществляться тактикой эшелонного прикрытия, а резервные силы должны достичь критических точек в случае прорыва мигрантов в течение 30-60 минут.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский пояснил, могут ли применять пограничники оружие к нелегальным мигрантам.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая, готовы ли украинские пограничники применять оружие в случае необходимости, Монастырский сказал, что в этом контексте речь идет не о беженцах, а о незаконных мигрантах, о нарушителях государственной границы в случае, если они будут пытаться нарушать государственную границу.

"Если мы говорим о противодействии, то... речь не идет о применении оружия, если не будет угрозы для здоровья и жизни пограничников, работников Национальной гвардии, Национальной полиции. Но если такая угроза будет возникать, то бесспорно, согласно закону, предусмотренного в этой ситуации, будут использованы все силы и средства, необходимые для этого", - сказал министр.

Кроме этого Монастырский заявил, что сейчас не ставится цель - поставить пограничников вдоль всей границы с Беларусью.

Читайте такжеУкраинским пограничникам разрешили применять силу и оружие для защиты границы

"Нами не ставится сейчас цель - поставить пограничников вдоль 1 тыс. 84 км государственной границы. Наша цель - определить, и они уже сегодня определены базовые точки формирования резерва, которые должны достичь критических точек границы в течение от 30 до 60 минут. Это нормативное время, в течение которого после получения информации от наших разведывательных органов должны быть переброшены необходимые силы и средства", - подчеркнул Монастырский.

По словам главы МВД, сегодня правительство создаст межведомственный координационный штаб противодействия соответствующему миграционному кризису.

"Он уже начал свою работу и сегодня будет определен четко его состав. Определено размещение базовых лагерей дополнительных сил и средств, и здесь мы совместно действуем с местными властями... Разработан комплекс превентивных мер для недопущения провокаций, в частности по своевременному выявлению и нейтрализации подстрекателей, руководителей, других подозрительных лиц", - сообщил министр.

Также запланировано проведение учений, в которых будут задействованы подразделения МВД, ВСУ, территориальной обороны и общественных формирований по охране общественного порядка.

Монастырский подчеркнул, что ранее были определены наиболее уязвимые участки госграницы с Беларусью.

"Привлечена к дежурствам авиация Министерства внутренних дел - это до 15 вертолетов, два самолета, 44 беспилотных летательных аппарата", - добавил министр.

Помимо этого Монастырский заявил, что охрана государственной границы с Беларусью будет осуществляться тактикой эшелонного прикрытия.

"Сегодня по моему приказу задействованы оперативные резервы Национальной гвардии и Национальной полиции. В охране государственной границы мы будем задействовать тактику эшелонного прикрытия государственной границы. Так, первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личного состава второго эшелона предусмотрено использование специальных средств и оружия. И мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников-правоохранителей мы будем применять все надлежащие и предусмотренные законом средства защиты, в том числе огнестрельное оружие", - подчеркнул Монастырский.

Как сообщал УНИАН, ранее Монастырский подчеркивал необходимость построения границы между Украиной и Россией, а также между Украиной и Беларусью в следующем году.

Читайте такжеУкраина будет рассылать мигрантам смс при незаконном проникновении с территории Беларуси

Напомним, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. Кроме того, глава МВД Денис Монастырский заявил, что в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

Вас также могут заинтересовать новости

Авторы: Виталий Саенко, Таня Поляковская