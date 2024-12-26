Чем дольше длится миграция, тем большая часть мигрантов не вернется, считает Алексей Позняк.

После окончания войны в Украину захотят возвращаться из-за границы прежде всего те украинцы, которые в Украине работали на престижных работах и ценят свои карьерные достижения. А вот доступность медицинских услуг будет меньше стимулировать людей ехать на родину, сказал старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи, кандидат экономических наук Алексей Позняк в интервью РБК-Украина.

По его словам, чем дольше длится миграция, тем большая часть мигрантов не вернется. Это фактор, который имеет место во все времена у всех народов, подчеркнул Позняк.

Заставить же людей вернуться, по его словам, могут бывшие карьерные достижения в Украине. Речь идет о тех, кто имел престижную работу, а за рубежом не смог устроиться на аналогичную, ведь большинству там предлагают работу "достаточно простую".

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"Ощущение снижения социального статуса - это очень серьезный удар, в том числе психологический. И возможность восстановить этот статус даже при меньших заработках - это тоже может быть стимулом для возвращения. Ну и если мы говорим о заработках, то надо иметь в виду, что в Украине они хоть и меньше, но и цены обычно ниже, чем в странах Евросоюза", - сказал сотрудник Института демографии.

Также важными стимулами возвращения домой он считает безопасность и жилье, мол, "если нет возможности получить жилье без того, чтобы отдать все свои деньги, то это будет удерживать беженцев от тяги к возвращению".

А вот доступность социальных и медицинских услуг, говорит демограф, не сыграет ключевую роль в принятии решения вернуться в Украину.

Что касается того, кто именно будет возвращаться в первую очередь, то это те, кто выехал именно из-за широкомасштабной войны, а не трудовые мигранты. Ведь среди последних немного тех, кто занимался высококвалифицированными работами в Украине, и "они в целом довольны уровнем тех работ, которые они имеют".

По мнению Позняка, сегодня стимулировать возвращение людей в Украину нецелесообразно, потому что "все-таки наши люди там в безопасности, и государство заинтересовано в том, чтобы они сохранились". А принимать определенные меры для их возвращения домой, говорит, нужно будет потом, по завершению войны.

"На данном этапе надо просто поддерживать с ними связи, показывать им и демонстрировать, что государство заинтересовано в них, что о них не забыли. Показывать, что государство хочет с ними сотрудничать. Надо поддерживать связи с общественными организациями украинцев за рубежом", - отметил он.

Важно также в этом контексте, по его словам, способствовать тому, чтобы украинские дети за рубежом изучали те предметы, которые не преподают в тамошних школах: историю Украины, украинский язык, литературу.

Демографическая ситуация в Украине: что известно

Недавно УНИАН сообщал, что сейчас сложно посчитать, сколько людей проживает в Украине по состоянию на 2024 год. Ориентировочно речь идет о чуть более 34 миллионах, рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун.

Каждый месяц войны означает демографические потери для Украины. По словам директора Института демографии и социальных исследований имени Птухи Эллы Либановой, все больше украинских беженцев привыкают к жизни за рубежом и в конце концов теряют желание возвращаться в Украину вообще.

К 2040 году в Украине может остаться около 25 млн населения, прогнозировала первый заместитель министра социалной политики Дарья Марчак. По ее словам, из-за полномасштабной войны России украинцы как нация стареют ускоренными темпами.

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