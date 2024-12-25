Государство планирует трудоустраивать и бронировать мужчин в "Хабах единства" за рубежом.

Программа, разработанная Министерством национального единства, может помочь вернуть большую часть граждан в Украину. Об этом в эфире "Киев 24" заявила военный юрист Лилия Калашникова.

"При условии, если будет разработан чистый, прозрачный механизм, который действительно позволит понимать военнообязанному гражданину, который находится за пределами страны, как именно он сможет получить эту отсрочку в связи с бронированием", - сказала Калашникова.

Юрист добавила, что трудоустройство с последующим бронированием планируется проводить для мужчин за рубежом в "Хабах единства".

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"На этом этапе должно быть все реализовано. В "Хабе единства" планируется интеграция с "Дією", технически, юридически может быть оформлено бронирование и трудоустройство таких граждан в самом "хабе", не пересекая границу с Украиной, уже можно основные моменты по этому осуществить", - добавила Калашникова.

По ее словам, в случае проблем с обновлением данных мужчинами, работники ТЦК вряд ли будут выезжать за границу. Однако их вовлеченность для решения таких вопросов все же необходима.

"Особенно если есть определенные нарушения воинского учета не по вине военнообязанного, когда в бумажном виде с военно-учетного документа у нас есть информация, а в электронном нет. Именно это в большинстве от них требуется, когда мы обращаемся, а они не отвечают, ничего не делают. И тогда мы растягиваем этот процесс с обращением в суд, в судебном порядке устанавливаем исправление тех ошибок, которые были допущены при внесении в "Резерв+" и реестр "Оберіг", - пояснила Калашникова.

Мобилизация в Украине

Ранее министр национального единства Алексей Чернышев заявил, что половина мужчин за рубежом готовы вернуться в Украину при условии, что у них будет бронирование от мобилизации.

Нардеп Александр Федиенко сообщал, что в Украине начали мобилизовать работников, которые имеют при себе документы с бронированием. Аргументируют такие решения работники ТЦК отсутствием информации о бронировании в системе "Оберег". А бумажные документы, по его словам, не признаются.

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