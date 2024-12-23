Украина постепенно теряет тех граждан, которые беженцами выехали за границу, но планировали вернуться.

Каждый дополнительный месяц войны означает демографические потери для Украины. И речь идет не о погибших, а о миллионах тех, кто уже не вернется из-за границы. Об этом в комментарии CNN рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова.

Она подчеркнула, что все больше украинских беженцев привыкают к жизни за рубежом и в конце концов теряют желание возвращаться в Украину вообще. Кроме того, каждый месяц войны - это дополнительные разрушения, поэтому становится больше тех, кому просто некуда возвращаться.

По пессимистическому сценарию, говорит демограф, окончание войны может спровоцировать еще одну волну эмигрантов в дополнение к тем, кто уже уехал и не планирует возвращаться.

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"Если дела пойдут совсем плохо, мы можем увидеть еще одну волну миграции после отмены военного положения - мужчины поедут к своим женам и детям", - сказала Либанова.

Демографические проблемы Украины

Как писал УНИАН, в октябре в Министерстве социальной политики сообщили, что по их прогнозам к 2040 году население Украины может сократиться до около 25 миллионов. Уже сейчас на подконтрольной Киеву территории проживает лишь около 31 миллиона человек.

Однако демографы предупреждают, что это на самом деле далеко не самый худший сценарий. Ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Аксенова говорит, что надо быть готовыми к тому, что 25 млн - это оптимистический, а не пессимистический прогноз.

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