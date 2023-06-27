Молодежь, военные и ветераны больше всего будут способствовать эффективному развитию украинского общества в будущем.

58% украинцев ответили, что ради победы в войне с Россией готовы терпеть трудности несколько лет. Еще 11% отметили, что готовы потерпеть около года, 12% – несколько месяцев. Такие данные опроса обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

При этом не готовы терпеть трудности – 11% опрошенных, больше всего таких – среди бедных слоев населения (23%).

Большинство опрошенных считает, что после войны наиболее приоритетным среди направлений развития страны является фактор безопасности и социальная защита. 77% опрошенных определили, что приоритетом развития после войны в Украине должно быть развитие военной промышленности, укрепление границ и реформирование армии. 70% считают приоритетом рост зарплат и пенсий, доступность медицины, материальную помощь малообеспеченным. Инновации в государстве (новые технологии, энергосбережение, науку и образование) приоритетом считают 44% опрошенных. Опросе могли выбирать при несколько ответов.

Видео дня

После войны, по мнению респондентов, приоритетными для развития должны быть следующие сферы: медицина (50%), военная промышленность (46%), строительство (43%), сельское хозяйство (38%), образование и наука (34%). Также 23% считают, что приоритетом развития должна быть тяжелая промышленность и металлургия, 15% – IT сфера.

Респонденты считают, что молодежь (50%), военные и ветераны (46%) больше всего будут способствовать эффективному развитию украинского общества в будущем. 30% опрошенных считают, что это должны быть ученые, инноваторы, 26% – волонтеры, 25% – предприниматели малого и среднего бизнеса, 16% – общественные деятели, по 13% – политики или руководители крупного бизнеса, предприятий. По 8% считают таковыми представителей местной власти, или священнослужителей, 6% – журналистов, блогеров.

Как проводился опрос

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 6-11 июня 2023 года. Опрошено 1200 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). В опросе участвовали люди в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2.8%

Мнение украинцев о войне с РФ

25 ноября 2022 года первая леди Украины Елена Зеленская в интервью BBC Украина отметила, что более 90% опрошенных украинцев готовы это терпеть два-три года жизни условиях без света, без тепла, но если они видят перспективу членства Украины в ЕС. По ее словам, украинцы хотят быть в европейской семье на равных.