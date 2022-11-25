По ее словам, украинцы хотят быть в европейской семье на равных.

Более 90% опрошенных украинцев готовы это терпеть два-три года жизни условиях без света без тепла, но если они видят перспективу членства Украины в ЕС.

Такие данные социального исследования, проведенного в Украине, озвучила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью ВВС Украина. По ее словам, украинцы хотят быть в европейской семье на равных.

"Мы знаем ради чего - ради победы, ради чувства достоинства, ради того, что нас ждет эта демократическая семья и мы хотим быть в ней наравне с другими. Украинцы готовы это терпеть. Мы оптимистично смотрим на эти вещи", - подчеркнула Елена Зеленская.

Однако, по словам жены президента Украины, украинцы надеются, что все (ракетные обстрелы - УНИАН) закончится значительно быстрее.

"Знаете, легко бежать марафон, когда ты знаешь сколько километров. Мы, к сожалению, не знаем, сколько километров, мы должны рассчитывать свои силы. Это сложно. Порой бывает очень сложно, но потом находятся какие-то новые эмоции, помогающие нам удержаться", - отметила Зеленская.

Отключение света в Украине: что известно

С 10 октября Россия не прекращает атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциях, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

19 ноября Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточивать 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включать на 2-3 часа.

Вступление Украины в ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе. В Кабмине объяснили, что дает статус кандидата в ЕС для Украины. В частности, он официально запускает процесс приобретения Украиной членства в Евросоюзе, открывает для Украины участие в программах и инициативах ЕС. Также он начнет условия для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС, и прочее.

В то же время перед тем, как начнется официальная процедура переговоров по вступлению Украины в ЕС наше государство должно воплотить ряд важных реформ.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной этих рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в евросообщество.

Сейчас Украина выполнила 70% требований для вступления в ЕС.

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