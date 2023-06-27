Захватчики стерли город с лица земли.

Фотографы Константин и Влада Либеровы засняли уничтоженный россиянами город Бахмут Донецкой области.

"Бахмута больше не существует. То, что вы видите - остатки когда-то действительно красивого города с достаточно развитой инфраструктурой и приятной архитектурой. Россия и Пригожин вместе с "вагнерами" решили освободить Бахмут. Освободить от нормальной цивилизованной счастливой жизни", - написали они в Instagram, опубликовав фото и видео.

В Бахмуте остался только "русский мир", такой, как он есть, добавили фотографы:

"Люди, жившие в этих зданиях, ныне разрушенных до основания, - потеряли все. Их родной город стерли с лица земли. Нет ничего… Еще один город Украины, о котором можно написать: "население 0 человек".

Контрнаступление ВСУ - последние данные

Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские защитники успешно наступают на нескольких направлениях фронта на юге и востоке, в том числе на Бахмутском.

"Силы обороны ведут наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское, Курдюмовка, Северное, имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

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