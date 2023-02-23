В частности, компанию зарегистрировали в оккупированном Донецке.

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свою компанию "МАКО Холдинг" в российскую юрисдикцию.

Как пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости", компания подала заявление о внесении сведений в российский Единый государственный реестр юридических лиц еще 17 января.

Отмечается, что "Мако Холдинг" и ее структуры зарегистрировали в оккупированном Донецке на улице Артема. Ранее она была зарегистрирована в Краматорске.

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Как известно, компания сына Януковича работала на украинском рынке с 2006 года. Она занималась строительством, управлением офисной и гостиничной недвижимостью, торговлей углем и промышленным оборудованием. Против нее ввели санкции США и ЕС.

Арест имущества семьи Януковича

Как сообщал УНИАН, в прошлом году более 300 миллионов гривен Александра Януковича отдали на нужды Вооруженных сил Украины. Речь идет об арестованных средствах ПАО "Всеукраинский банк развития". Владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын бывшего президента.

В конце 2022 года Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства бывшего президента, удовлетворив иск Министерства юстиции:

Межигорье, в частности знаменитую Хонку;

гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;

квартиру на Оболонской набережной;

паркоместа;

31 млн грн и 84,9 тысячи долларов на банковских счетах;

100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом Лесника";

537 культурных ценностей на 18,7 млн евро (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушки 19 века).

Согласно данным САП, убытки, нанесенные государству, превышают 540 млн грн.

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