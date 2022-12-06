В случае признания виновными бывшему президенту Украины и его сыну грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына в завладении резиденцией "Межигорье".

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины, его сына — по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 УК Украины", - указано в сообщении.

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По данным обвинения, в течение 2002-2013 годов экс-президент вместе со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", а также домом №123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

Отмечается, что в рамках расследования НАБУ инициировало арест сотен объектов движимого, недвижимого имущества и транспортных средств, которые находятся на территории резиденции "Межигорье". В дальнейшем указанные объекты по решению суда передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В НАБУ напомнили, что 25 августа 2021 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда предоставил разрешение на осуществление заочного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына, что в итоге позволило завершить следствие. Кроме того, обоим подозреваемым ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В случае признания виновными, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Расследование дела по"Межигорью"

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. С момента бегства экс-президента и его сына в Российскую Федерацию в 2014 году и до декабря 2019 года дело расследовала ГПУ. В декабре 2021 года детективы завершили расследование дела.

Кроме того, по материалам НАБУ и САП, собранным во время расследования, Министерство юстиции подало иск о взыскании в доход государства активов бывшего президента, в том числе и резиденции. Этот механизм конфискации стал возможным благодаря закону Украины "О санкциях", который применяется только во время действия военного положения к лицам, которые в значительной степени способствовали вооруженной агрессии против Украины. Сейчас идет судебное разбирательство.

4 ноября пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что Высший антикоррупционный суд ограничил для защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына сроки ознакомления с материалами дела о завладении резиденцией "Межигорье" до 5 декабря.

Согласно данным САП, убытки, нанесенные государству, превышают 540 млн грн.

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