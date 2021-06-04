Обнаруженный бизнес-центр, в частности, предоставляет в аренду офис для структур российской нефтегазовой компании "Роснефть".

По информации журналистов-расследователей, компания, связанная с сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича Александром, владеет частью элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним.

В частности, из российского реестра недвижимости программа "Схемы" выяснила, что владелицей 14% доли земельного участка, на котором расположен Atlantic, и доли собственно бизнес-центра является компания "Прайд-М", сообщает "Радио свобода".

Руководит компанией Александр Ермольчук, тогда как лицо с таким же именем и фамилией минимум в период 2012-2013 годов возглавляло два украинских акционерных общества - "Мако Холдинг" и "Маринсервис". Согласно украинскому реестру юридических лиц, бенефициаром этих предприятий в то же время был Александр Янукович.

Кроме того, журналисты обнаружили, что по адресу бизнес-центра Atlantic прописана фирма "Восточный альянс", владельцем которой является Эдуард Слинько. Лицо с таким именем и фамилией ранее занимало руководящую должность в украинской корпорации "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНИ", бенефициаром которой через "Мако Холдинг" также был Александр Янукович.

Читайте такжеСуд разрешил заочное расследование дела об узурпации власти ЯнуковичемВ расследовании указывается, что бизнес-центр Atlantic, построенный в 2014-м году, расположен недалеко от Киевского вокзала, где от здания до Кремля 15 минут на машине. Арендная ставка в год в этом бизнес-центре, по данным российских профильных сайтов по аренде недвижимости, достигает 600 долларов за квадратный метр. В этом же бизнес-центре арендуют офис структуры российской компании "Роснефть".

На запрос к Александру Януковичу прокомментировать информацию журналисты утверждают, что ответа не получали.

Другие компании, связанные с сыном Януковича

В 2014 году после выезда в Россию Александр Янукович основал две компании - "Арсенал-Инвест" и "Арсенал Истейт". По информации из российского реестра юридических лиц, фирмы работают как холдинговые компании, а также оказывают услуги в сфере недвижимости и консалтинга. Российские СМИ сообщали, что компании Александра Януковича будут заниматься недвижимостью в комплексе сооружений завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге.

В апреле 2018 года Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента.

В апреле 2021-го Фонд гарантирования вкладов ликвидировал ПАО " Всеукраинский банк развития" как юридическое лицо-его владельцем был Александр Янукович.

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Автор: Катерина Комолова