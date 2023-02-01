В момент взрыва он сидел в авто возле дома.

Семья Станислава Лысенко собралась за одним столом 14 января 2023-го года во время прилета российской ракеты Х-22 по 9-этажке в Днепре. В тот день его судьбу решили буквально несколько секунд.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", за пару дней до трагического события Стас приехал в Днепр из Киева по делам. У его мамы 14-го января был день рождения, поэтому семья собралась на посиделки в их квартире на 6-м этаже.

Именно в ту субботу Станислав ходил по городу в поисках куртки, поэтому и задерживался. В момент взрыва он сидел в авто возле дома, как раз должен был выходить из него. "Когда я вернулся, увидел огромный черный столб дыма и пыль", — вспоминает он.

Когда Лысенко подбежал к дому, он понял, что эпицентр взрыва был рядом с его подъездом, он смог подняться. К счастью, его семья выжила, поэтому для его мамы эта дата стала вторым днем рождения.

Трагедия в Днепре 14.01.2023 поломала судьбы жителей печально известного дома

14 января Россия попала ракетой в многоэтажку в Днепре, погибли 46 человек. Шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести.

Трагедия в Днепре унесла жизни целой семьи - Анастасии Игнатенко и Дмитрия Гузя, их 1,5-летнего сына Макара так и не нашли.

Дедушка-житель 9-этажки не смог сдержать эмоций и обратился к россиянам, проклиная их. Он потерял внука вследствие "прилета" по дому.

Сын погибшей возле многоэтажки в Днепре Ирины Саламатенко Игорь написал последнее трогательное письмо о маме.

Во время попадания Х-22 в Днепре 28-летний Алексей Зеленский и его 11-месячный сын Никита погибли. Их жена и мама Катерина чудом выжила.

В Днепре похоронили погибшего во время попадания российской ракеты в дом 14 января 17-летнего Максима Богуцкого. У родителей на память о нем остался лишь один подарок - зеленый фартук.

Также в Днепре 14 января после попадания ракеты в многоэтажку врач Светлана спасла раненого ребенка. Девочка истекала кровью, поэтому медик забрала ее, положила в машину и поехала в больницу.

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