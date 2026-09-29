Два пилота катапультировались во время посадки на авианосец США

Двое пилотов катапультировались во время операции по приему самолетов на борт авианосца у побережья Вирджинии, еще четверо членов экипажа получили травмы.

Двое морских летчиков успешно спасены после инцидента на борту авианосца USS Dwight D. Eisenhower у побережья Вирджинии, сообщают ВМС США.

Инцидент произошел 28 сентября около 18:18 по восточному времени во время операции по приему самолетов на борт авианосца класса "Нимиц". Два летчика, входившие в состав 3-го авиакрыла, катапультировались из своего самолета.

Поисково-спасательная группа оперативно подобрала обоих военнослужащих. Их успешно вернули на корабль, где сейчас летчиков осматривают медики.

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В ходе инцидента также пострадали четверо членов экипажа авианосца. Им оказывают медицинскую помощь. Одного из моряков доставляют в больницу в районе Норфолка. Его травмы не угрожают жизни.

В то же время о причинах катапультирования и судьбе военного самолета информация не предоставлена.

Авианосцы США – интересные новости

Как сообщал УНИАН, канадская дизель-электрическая подводная лодка класса "Оберон", разработанная еще в 1960-х годах, во время военно-морских учений сумела незаметно пройти сквозь оборону американской авианосной группы и имитировать торпедную атаку на атомный авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр". Судья учений признал корабль "потопленным".

Подводники воспользовались низким уровнем шума своей лодки, акустическими особенностями океана и пробелами в обороне. Им удалось пройти мимо кораблей, оснащенных гидролокаторами, и избежать обнаружения с воздуха.

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