Бизнес сможет получить до 1 миллиарда гривень на защиту от войны: что изменило правительство

В число территорий повышенного риска вошли Киев и Киевская область.

Кабинет министров расширил программы компенсации убытков, страхования военных рисков и льготного кредитования для восстановления поврежденной войной инфраструктуры бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды, украинский бизнес сможет привлечь до 1 миллиарда гривень кредита на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате войны.

"Расширена география защиты: в число территорий повышенного риска включены Киев и Киевская область, а также уточнены условия компенсации для имущества, находящегося на этих территориях или осуществляющего через них транзит", – говорится в сообщении.

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Для защиты топливного сектора покрытие распространяется не только на здания и оборудование автозаправочных станций (АЗС), но и на всю технологическую цепочку – резервуары для хранения топлива, само топливо и транспорт для его перевозки.

Также расширен перечень имущества и учтены различные модели владения и страхового интереса предприятий.

Кроме того, будет разрешено привлекать льготное финансирование не только для восстановления поврежденных объектов, но и для повышения их устойчивости. В частности, можно профинансировать строительство подземных резервуаров и заглубление технологического оборудования.

Программа охватывает строительство и восстановление объектов распределенной генерации, топливной и складской логистики, предприятий перерабатывающей промышленности, а также пополнение оборотного капитала торговых компаний для восстановления утраченных товарных запасов.

Отмечается, что максимальная сумма кредита составляет до 1 млрд грн на одного заемщика. Минимальный лимит – 100 млн грн, а для проектов на территориях возможных или активных боевых действий – 30 млн грн.

Базовая ставка банка не может превышать 18% годовых, а государство будет компенсировать 5,5 процентных пункта за счет средств государственного бюджета.

Министерство также предлагает создать специальный бюджетный фонд для восстановления и компенсации убытков от военных рисков.

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Премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что правительство в проекте госбюджета Украины на 2027 год предлагало повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 21% (с нынешних 20%), чтобы запустить программу страхования бизнеса от военных рисков. По его словам, правительство вместе с международными партнерами намерено сформировать общий фонд в размере около 5 млрд долл. Эти средства должны использоваться для оперативной компенсации бизнесу в случае страховых случаев, связанных с войной.

Министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко сообщал, что из-за вражеских обстрелов отечественной инфраструктуры и связанных с ними вынужденных остановок работы предприятий экономика Украины может недополучать до 2 миллиардов гривен каждый час.

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