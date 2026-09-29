Стратегический запас нефти США упал до минимума за более чем 40 лет

Сокращение запасов обусловлено решением об освобождении из резерва 172 миллионов баррелей.

На прошлой неделе запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США сократились до 283,8 миллиона баррелей – самого низкого уровня с 1982 года. Об этом сообщает американское Министерство энергетики.

Максимального уровня запасы достигали в декабре 2009 года – 727 млн баррелей. Самый низкий показатель был зафиксирован в конце октября 1982 года, когда в резерве хранилось 283,3 млн баррелей нефти. В настоящее время запасы составляют около 40% от максимальной вместимости резерва.

Сокращение запасов обусловлено решением о выпуске из резерва 172 миллионов баррелей. Этот шаг стал частью масштабной совместной инициативы стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА). Они договорились в совокупности выпустить рекордные 400 миллионов баррелей нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и способствовать снижению цен на топливо.

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Справка УНИАН. Стратегический нефтяной резерв США (SPR) – крупнейший в мире государственный запас сырой нефти.

Резерв был создан для обеспечения страны энергоносителями в случае перебоев с поставками, а также для стабилизации ситуации на нефтяном рынке и сдерживания резкого роста цен. Нефть хранится в соляных кавернах (пещерах) вдоль побережья Мексиканского залива в Техасе и Луизиане.

Впервые США воспользовались запасами резерва в 1991 году во время войны в Персидском заливе.

Запасы нефти в мире – последние новости

Мировые запасы нефти начали сокращаться с начала марта. Причиной этого стали резкий рост цен на сырье и перебои с поставками, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.

По оценкам Morgan Stanley, в период с 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти сокращались в среднем на 4,8 млн баррелей в день. Примерно 60% этого объема приходилось непосредственно на сырую нефть, а остальная часть – на нефтепродукты.

Дефицит нефти усугубила недавняя остановка саудовского нефтепровода, вызванная атакой дронов. Удар привел к сбоям в поставках для клиентов в Европе и Азии, а также вызвал рост мировых цен на нефть до более чем 107 долларов за баррель.

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