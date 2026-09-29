Где погреться в октябре: шесть уютных солнечных мест в Европе для осеннего отпуска

Эти места радуют туристов комфортными температурами и осенним солнцем.

Хотя в октябре "бархатный сезон" в Европе начинает постепенно утихать, немало туристов еще ищут места на континенте, где можно погреться на солнышке без толп.

Журналисты издания The Independent назвали лучшие солнечные направления в Европе для отдыха в октябре.

1. Севилья, Испания

Со средними температурами октября +21°C, которые днем могут подниматься до приятных +27°C, и семью солнечными часами в день, Севилью нередко называют самым теплым городом континентальной Европы. И это отличное время для знакомства с андалузской столицей без изнуряющей летней жары.

Видео дня

Чтобы ощутить мавританское влияние на облик города, стоит начать экскурсию с дворца Каса-де-Пилатос, а затем отправиться к Торре-дель-Оро – "Золотой башне". После этого можно посетить дворец и сады Реал-Алькасар, а затем городской кафедральный собор – шедевр готики и один из крупнейших храмов мира.

Тем же, кто предпочитает просто неспешные прогулки, стоит начать с набережной реки Гвадалквивир через парк Марии-Луизы и площадь Испании.

2. Валлетта, Мальта

Со средними температурами в октябре +24°C и семью солнечными часами в день, октябрь на Мальте – это "бархатный сезон" с еще достаточно комфортными условиями для приятного отдыха и наслаждения солнцем.

Сам город, известный своими величественными крепостными сооружениями, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К числу главных достопримечательностей относятся собор Святого Иоанна, форт Сент-Эльмо и Дворец Великого магистра.

Тем временем, на набережной сохранился комплекс складских зданий XVIII века, в которых в наши дни разместились многочисленные рестораны, кафе и магазины, а сады Верхняя и Нижняя Барракка служат главными зелеными зонами города.

3. Сардиния, Италия

Благодаря средним температурам в октябре +18°C и шести солнечным часам в день этот средиземноморский остров давно пользуется популярностью у туристов, в том числе у самих итальянцев, желающих напоследок насладиться осенним солнцем. Вода остается теплой, так что можно с комфортом отдыхать на пляже или заниматься водными видами спорта в таких местах, как Коста-Смеральда или Кала-Голорице.

При этом на Сардинии расположены одни из самых живописных городов Италии: например, в Альгеро, Бозе, Сан-Теодоро и других городках сохранились средневековые постройки, замки и яркие дома у воды.

Также для любителей природы на острове есть три национальных и десять региональных парков, в том числе Азинара и Дженнардженту.

4. Кипр

Со средними температурами в октябре +23°C и восьмью солнечными часами в день Кипр считается одним из самых теплых мест в Европе в октябре.

Одновременно остров поражает туристов потрясающей историей, которая уходит корнями в глубокую древность и тесно связана с цивилизациями Древней Греции, Рима и многими другими народами прошлого. Тем, кто хочет поближе познакомиться с историческим наследием острова, стоит посетить такие знаменитые достопримечательности, как "Гробницы царей", замок Колосси и древний город Курион.

Одновременно Кипр известен как популярный туристический центр, где туристов ждут безупречные, залитые солнцем пляжи, здоровый средиземноморский уклад жизни и десятки деревень (например, Омодос и Лефкара), где можно прикоснуться к бережно сохраняемым кипрским традициям, кухне и культуре.

5. Алгарве, Португалия

При средних температурах октября +23°C и семью солнечными часами в день, регион Алгарве, расположенный на самом юге материковой части Португалии, является отличным выбором для "бархатного сезона" в Европе.

Этот край славится своими протяженными пляжами с мягким песком, но также идеально подходит для пеших прогулок. Один из самых известных маршрутов – Виа-Алгавиана (Via Algarviana), старинный путь паломников, соединяющий Алкутим (на восточной границе с Испанией) и мыс Сан-Висенти.

Ну а те туристы, которым пешие походы не по душе, могут отправиться в очаровательный старый город Фару, где сохранились интересные исторические достопримечательности – например, зловещая Часовня костей.

6. Родос, Греция

Со средними температурами в октябре +22°C и восьмью солнечными часами в день, Родос радует туристов не только идеальными пляжами и морем, но и множеством исторических мест: когда-то здесь возвышался Колосс – одно из семи чудес света античного мира.

Сегодня остров славится своим Старым городом, включенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: здесь можно осмотреть прекрасно сохранившиеся крепостные сооружения, прогуляться по узким улочкам, вымощенным известняком, и посетить археологические памятники.

Ну а за пляжным отдыхом стоит отправиться в городки Линдос и Фалираки, где так приятно окунуться в воды Эгейского моря. Кроме того, здесь можно заглянуть в таверну или попробовать мезе – традиционные греческие закуски.

Другие идеи для отдыха в Европе

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 13 лучших мест в Европе для посещения этой зимой.

Также туристам назвали 10 мест в Европе, где "золотая осень" длится дольше всего.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.