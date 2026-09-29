Россия пригрозила Британии и НАТО ядерным ударом из-за Калининграда

Поводом для угроз стала статья в британской газете относительно возможных "планов" на Калининград.

РФ пригрозила Великобритании и НАТО применением ядерного оружия в случае военных действий против Калининграда. Об этом говорится в заявлении посольства России в Великобритании в Telegram.

В посольстве заявили, что РФ обратила внимание на статью в газете The i Paper, посвящённую Калининграду, в которой высказывается предположение о том, что НАТО может ввести блокаду этого региона или отменить признание российского суверенитета. Похожие предположения высказывались и в недавнем сюжете телеканала Sky News под названием "The Wargame".

"Те, кто выступает за планы блокады или нанесения удара по Калининграду, не должны питать никаких иллюзий относительно последствий. Любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории вызовут ответ с использованием всех имеющихся у России средств, включая ядерное оружие", - говорится в заявлении.

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Несмотря на очевидные угрозы, в Москве заявили, что "не стремятся к конфронтации с НАТО и Европой", а также пообещали не нападать на них.

"Но если кто-то решит развязать такой конфликт, он не должен питать никаких иллюзий относительно того, что Россия ответит соответствующим образом", - добавили в посольстве.

Китай не позволит России применить ядерное оружие

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай заверил Финляндию, что не позволит России применить ядерное оружие. По его словам, Пекин мощно сдерживает эскалацию войны со стороны Москвы в Украине.

Стубб также заявил, что Москве выгодно держать европейцев в напряжении в отношении возможной ядерной эскалации или прямого нападения на НАТО.

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