При планировании отпуска туристы все еще доверяют живым людям больше, чем ИИ, – исследование

Люди по-прежнему рассматривают цифровые инструменты скорее как отправную точку для дальнейшего построения маршрута.

Хотя инструменты искусственного интеллекта (ИИ) все больше проникают в сферу туризму, далеко не все путешественники спешат им полностью доверять.

Как установило недавнее исследование Hilton 2027 Trends, опыт и знания живых людей по-прежнему остаются основными инструментами для туристов при планировании отпуска. При этом цифровые инструменты они скорее рассматривают как отправную точку для дальнейшего построения маршрута.

"Отправившись в поездку, многие путешественники ищут информацию, выходящую за рамки алгоритмов. Действительно ли этот ресторан так хорош, как о нем говорят? В каком районе сегодня царит лучшая атмосфера? Куда на самом деле ходят местные жители? Все чаще они обращаются к сотрудникам отелей, ожидая ответов, основанных на реальном опыте, а не на онлайн-отзывах", – отмечают авторы исследования.

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Они подчеркивают, что рекомендации консьержей и персонала – это не результат коллективного сбора мнений, а плод многолетнего знания местности и интуитивного понимания того, что именно подойдет конкретному гостю.

В то же время аналитики отмечают, что оптимальной для туристов является формула косбинирования этих двух инструментов – возможностей ИИ для более быстрого и расширенного поиска предложений с рекомендациями живых людей для подстраховки.

Согласно результатам исследования, на данный момент 70% опрошенных путешественников доверяют персоналу отелей при планировании поездок, но 63% также полагаются на инструменты ИИ при принятии решений. Однако уровень доверия снижается, когда ИИ приходится решать более тонкие и сложные задачи. Лишь 22% готовы доверить ИИ составление маршрута с учетом их интересов, 20% – выбор ресторанов или баров, и только 18% – поиск малоизвестных местных достопримечательностей или развлечений.

Отношение к вопросу также зависит от поколения. Миллениалы (1981-1996 годы рождения) наиболее открыты к рекомендациям цифровых инструментов: они лидируют среди всех возрастных групп по уровню доверия к ИИ в таких вопросах, как составление маршрутов (26%), выбор ресторанов (23%) и поиск идей для путешествий (23%). Представители поколения бэби-бумеров (1946-1964 годы рождения), напротив, неизменно больше доверяют опыту живых людей, полагаясь на турагентов и сотрудников отелей при принятии самых разных решений, связанных с поездками.

При этом при принятии решений о поездках члены семьи остаются для путешественников самым надежным источником советов (87%). Чаще всего путешественники доверяют советам партнеров или супругов (51%), за ними следуют братья и сестры (16%) и матери (13%).

Среди родителей, относящихся к поколению бэби-бумеров, 29% называют своих детей главным источником рекомендаций по путешествиям. В то же время зумеры (1997-2012 годы рождения) – первое поколение, выросшего в условиях высокой цифровой грамотности, – вдвое чаще, чем миллениалы, обращаются за надежными советами к родителям.

Впрочем, отмечают эксперты, доверие в вопросах путешествий не ограничивается кругом семьи и друзей. Путешественники все чаще прислушиваются к тем, кто доказал свою компетентность на практике – к так называемым "мастерам накопления баллов" (points-maxxers). В эпоху бесконечных рекомендаций в интернете высокий статус в программе лояльности стал своеобразным маркером надежности: он свидетельствует о том, что человек много путешествует, отлично разбирается в системе и умеет пользоваться привилегиями, которые могут ускользнуть от внимания других. Это формирует новый класс авторитетных экспертов в сфере путешествий: это не знаменитости или создатели контента, а опытные участники программ лояльности из вашего собственного окружения.

Если рассматривать ситуацию по регионам, то в использовании ИИ-инструментов для планирования поездок лидируют китайские путешественники: 35% из них намерены применять универсальные сервисы на базе искусственного интеллекта, а 21% – специализированные планировщики путешествий с ИИ. В то же время в США главным источником надежных рекомендаций остаются сотрудники отелей: к ним обращаются 26% путешественников, когда ищут советы по выбору ресторанов, и 25% – когда хотят найти интересные, но малоизвестные местные достопримечательности и развлечения.

Использование ИИ в путешествиях

Как сообзал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали семь мобильных приложений, без которых туристам не обойтись на отдыхе.

Также туристам рассказали, как именно ИИ может помочь им при планировании отпуска, но также предостерегли от "слепого" доверия ему.

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