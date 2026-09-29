Быстрее 'Формулы-1': украинский перехватчик сбил 'Герань-5' на рекордной скорости, - BI

Украинский дрон уничтожил российскую "Герань" на скорости 425 км/ч.

Воздушные бои украинских дронов-перехватчиков и новейших российских беспилотников "Герань", судя по всему, проходят на скоростях, превышающих скорость болидов "Формулы-1" или японских скоростных поездов. Об этом пишет Business Insider.

Так, благотворительный фонд Сергея Притулы опубликовал отчет об одном из таких боев на сверхвысокихскоростях.

На опубликованной записи с украинского беспилотника он сближается с другим дроном, который по силуэту похож на "Герань-5" – российский реактивный дрон-камикадзе.

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Камера сокращает дистанцию ​​до "Герани-5" и почти вплотную приближается к ней, после чего запись обрывается, что обычно свидетельствует об успешном или почти успешном перехвате.

"Беспилотник был уничтожен во время полета со скоростью 425 км/ч на высоте более 3 км", – сообщили в фонде.

По данным фонда, съемку вел расчет 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка ВСУ, дислоцированного в Полтавской области (центральная часть Украины). В подразделении использовали новый дрон-перехватчик, специально разработанный для борьбы с беспилотниками, оснащенными реактивными двигателями.

Украинская разведка заявляла, что "Герань-5" способна развивать скорость до 600 километров в час, что делает ее самым быстрым из российских дронов-камикадзе.

Для сравнения: максимальная скорость, когда-либо развитая болидом "Формулы-1" (в ходе попытки установления рекорда скорости на модифицированном автомобиле Honda), составила 397 километров в час. Скорость перехвата также превысила скорость знаменитого японского поезда "Синкансэн", который разгоняется до 320 километров в час.

Украинские чиновники сообщали о подобных скоростных показателях в конце прошлого года, однако они не были зафиксированы в боевых условиях. Так что этот показатель стал новым боевым достижением для украинских дронов-перехватчиков, которые проектируются как недорогие и пригодные для массового производства аппараты, пишет BI.

Российские реактивные дроны

Напомним, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004–2020 годах Андрей Рыженко считает, что Украине для сбивания российских реактивных дронов в будущем придется делать ставку на зенитноракетные комплексы малой дальности или на комбинацию "артиллерия плюс зенитно-ракетная система". По его мнению, в перспективе перед ВСУ стоят два вызова. Первый – россияне будут увеличивать скорость своих реактивных дронов, второй – дрон-перехватчик управляется оператором, который может нормально справиться с наведением на скорости до 250–300 км/ч. Но когда скорость будет выше, выполнить задачу по физическому наведению дрона на цель станет гораздо сложнее.

Также ранее стало известно, что россияне начали применять новую модификацию реактивного БПЛА "Герань-5", которая получила новую систему навигации и измененную конструкцию фюзеляжа.

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