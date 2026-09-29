Драпатый хочет оставить в Генштабе только офицеров с боевым опытом, – СМИ

Руководители структурных подразделений должны до 2 октября предоставить данные об офицерах и генералах, которые с 2022 года не имели практического опыта выполнения боевых задач.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый начал кадровую перепроверку офицеров и генералов Генерального штаба. Руководители структурных подразделений должны предоставить информацию о военнослужащих, которые с 2022 года не имели практического опыта выполнения боевых задач.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на одного из офицеров Генерального штаба. По его словам, 28 сентября Михаил Драпатый лично собрал руководителей всех структурных подразделений Генштаба и объяснил, чего ожидает от них.

"Если от войск требуем меняться, то начинать нужно с себя", – рассказал собеседник издания об основном посыле главнокомандующего.

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Одним из первых шагов должен стать кадровый пересмотр. До 2 октября руководители структурных подразделений должны представить информацию об офицерах и генералах Генштаба, которые с 2022 года не имели практического опыта выполнения боевых задач в составе группировок на уровне батальон – бригада – корпус – группировки войск.

Кого могут направить в войска

Собеседник УП подчеркнул, что боевой опыт не является единственным критерием профессионализма. В то же время, по его словам, стратегический штаб во время войны не должен терять связь с тем, что происходит в войсках.

"Генштаб должен служить войскам и предоставлять им решения, которые помогают воевать эффективнее", – отметил офицер.

В то же время кадровый пересмотр не означает автоматического увольнения всех офицеров, не имеющих боевого опыта. Часть таких военнослужащих планируется направить в войска, а на их места в Генштабе могут отобрать офицеров с актуальным боевым опытом.

Также до 2 октября офицеры, имеющие право на увольнение и пенсию, должны определиться со своим будущим.

По словам собеседника УП, решение нового главнокомандующего уже вызвало определенное сопротивление. Некоторые военнослужащие, как утверждает офицер, пытаются через различные каналы избежать перевода или решить вопрос через начальника Генерального штаба.

Последние решения Драпатого – что нужно знать

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Михаил Драпатый недавно отменил более 30 старых приказов Генштаба ВСУ. Среди отмененных приказов – устаревшие программы подготовки, курсы стрельбы, концепции физподготовки и десятки промежуточных документов о внесении изменений в базу ВСУ.

Украинские военные положительно восприняли назначение бригадного генерала Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Бойцы на передовой ожидают, что он проведет давно назревшие реформы и сделает армию более гибкой и технологичной.

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