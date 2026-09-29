Новые украинские перехватчики уже сбивают реактивные дроны РФ, - секретарь СНБО

Ведётся работа по повышению эффективности и переходу к массовому производству перехватчиков, сообщил Клименко.

Новые украинские перехватчики уже применяются на практике при отражении атак реактивных дронов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания, а часть боевых групп использует их на практике. Вместе с производителями работаем над повышением их эффективности и переходом к массовому производству", – отметил Клименко.

Он добавил, что в рамках СНБО координируется работа государственных институтов, военных и производителей – от технологических решений до производства и поставок.

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"Важно оперативно решать проблемные вопросы, наращивать потенциал и постоянно совершенствовать перехватчики в соответствии с новыми тактиками и технологиями противника", – добавил Клименко.

По его словам, наращивание возможностей Украины в противодействии российским реактивным дронам должно стать ответом на усиление Россией воздушных атак.

Секретарь СНБО сообщил, что с 27 августа в Киеве зафиксировали 235 воздушных тревог общей продолжительностью 261 час – это более 10 суток непрерывной угрозы.

"Это новый вызов для украинской ПВО, который требует быстрых технологических решений и массового производства средств перехвата", – заявил Клименко.

Таким образом, сказал он, в ходе последнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего были подробно проработаны вопросы разработки, испытаний, производства и поставок украинских средств противодействия скоростным воздушным угрозам. Также были определены первоочередные шаги для расширения масштабов.

Российские реактивные дроны – новая угроза для Украины

Как сообщал УНИАН, недавно украинский дрон уничтожил российскую "Герань" на скорости 425 км/ч. Как отмечали аналитики, воздушные бои украинских дронов-перехватчиков и новейших российских беспилотников "Герань", судя по всему, происходят на скоростях, превышающих скорость болидов "Формулы-1" или японских скоростных поездов.

Благодаря Китаю и поставкам турбореактивных двигателей в Россию Москва наладила производство ударных реактивных дронов в количестве до 3000 единиц в месяц, а также улучшила их технические характеристики.

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