40 километров по суше и по воде: НРК-амфибия выполнил первую миссию на фронте (видео)

Благодаря этому средству на позиции успешно доставили боекомплект и провиант.

Бойцы подразделения Alter Ego в составе 93-й отдельной механизированной бригады провели первую логистическую миссию на амфибийном наземном роботизированном комплексе (НРК). Как сообщило Министерство обороны, комплекс преодолел более 40 километров маршрута.

Отмечается, что на суше средство сохраняло высокую проходимость наземного НРК, а у воды за секунды переходило в плавательный режим и продолжало движение.

Благодаря этому средству, как отметили в ведомстве, на позиции успешно доставили боекомплект и провиант.

Там подчеркнули, что НРК адаптировали именно под реальный рельеф и повседневные задачи бойцов.

"Водные преграды на фронте – реальная проблема для военной логистики. Этому выезду предшествовали несколько месяцев тесного сотрудничества разработчиков и военных, ведь НРК адаптировали именно под реальный рельеф и повседневные задачи бойцов. Минобороны совместно с Brave1 продолжают развивать направление амфибийных НРК и помогают масштабировать такие решения. Делаем логистику более гибкой, чтобы беречь жизни наших людей", – говорится в сообщении.

Использование НРК военными – что известно

Как сообщал УНИАН, чтобы сохранить жизни личного состава, украинское командование делает ставку на гибкие наземные платформы, которые берут на себя логистику, минирование, эвакуацию раненых и непосредственные огневые контакты с противником. Следующий шаг – преобразование единичных успехов в стандартизированную общевойсковую доктрину.

Стремление минимизировать присутствие человека на первой линии обороны получило мощный государственный импульс. Президент Владимир Зеленский поставил перед оборонно-промышленным комплексом четкую задачу: передать войскам не менее 50 000 беспилотных наземных платформ в течение 2026 года.

Статистика подтверждает готовность украинской промышленности к такому вызову: совместное исследование Института KSE, кластера Brave1 и Defense Builder показало, что отечественный рынок НПП только за 2025 год вырос на колоссальные 488%.

На начальных этапах наземные дроны использовались преимущественно в качестве инженерных средств. Сегодня они выполняют тысячи миссий ежемесячно. Наиболее массовый сегмент – логистический: доставка боекомплекта, воды и продовольствия на отрезанные огнем позиции. Эвакуация раненых с помощью роботов также стала обыденностью, хотя и требует ювелирного планирования.

Вас также могут заинтересовать новости: