Саблерогую антилопу объявили вымершей, но она вернулась: в природе уже сотни животных

В XX веке численность вида резко упала из-за неконтролируемой охоты и сокращения естественной среды обитания.

Саблерогий орикс, который считался исчезнувшим видом, снова обитает в дикой природе. Благодаря вмешательству человека, численность этих антилоп выросла до более чем 600 особей.

Как пишет Times of India, саблерогий орикс когда-то был широко распространен на территории Северной Африки. Эти антилопы населяли саванны и полупустынные районы, приспособившись к жаркому и сухому климату.

Но в XX веке численность вида резко упала из-за неконтролируемой охоты и сокращения естественной среды обитания. К концу XX века ориксы практически исчезли. По данным ученых-экологов, последнюю фотографию дикого саблерогого орикса сделали в 1980 году в горах Аир в Нигере.

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В 2000 году вид был официально отнесен к категории "исчезнувших в дикой природе". Это означало, что животных больше не удавалось обнаружить в естественной среде, хотя представители вида жили в неволе - в зоопарках и частных эко-парках.

После этого международная группа специалистов по охране природы начала выбирать животных, которые могли стать основой для будущего возвращения вида в природу. Особенно важную роль сыграло создание в Абу-Даби генетически разнообразного "мирового стада". В него вошли животные, происходившие из популяций, содержавшихся в США, Европе и Объединенных Арабских Эмиратах.

Первых ориксов привезли в Чад в 2016 году

Переломным моментом стало начало программы реинтродукции. В марте 2016 года 25 саблерогих ориксов доставили самолетом из Абу-Даби в Чад. Животных разместили в заповеднике Вади-Риме – Вади-Ашим, где они должны были вновь освоить условия естественной среды.

Перед выпуском антилоп содержали в специальных вольерах для адаптации. Специалисты наблюдали за состоянием животных и их поведением, после чего начали выпускать на территории заповедника.

За перемещениями и выживаемостью части ориксов следили с помощью спутниковых GPS-ошейников.

Первая группа, которую выпустили в дикую природу, состояла из 23 животных. При этом задача программы заключалась не просто в том, чтобы вернуть отдельных представителей вида, а в создании популяции, способной размножаться без пополнения извне.

Уже в декабре 2016 года в Чаде родился первый детеныш саблерогого орикса.

Популяция начала расти самостоятельно

Именно размножение в естественной среде стало одним из главных показателей успеха программы.

Животных продолжали привозить из неволи, однако все большую роль в увеличении численности играли детеныши, которые появлялись уже в самом заповеднике.

С 2016 года в Чад в рамках программы было доставлено 285 ориксов, выращенных в неволе. При этом в естественных условиях родилось более 500 детенышей.

К концу 2023 года численность восстановленной популяции достигла более 600 животных, превысив первоначальную цель программы – 500 особей.

Работа по возвращению вида продолжилась. В ноябре 2024 года из Абу-Даби в Чад доставили еще 50 саблерогих ориксов. Таким образом, общее количество реинтродуцированных с 2016 года животных достигло 385.

В отчете ученых за 2024 год сообщалось о 580 ориксах, родившихся в дикой природе.

Восстановление популяции столкнулось с серьезными трудностями

Несмотря на успех программы, возвращение вида в природу не проходило без потерь.

В конце сухого сезона 2024 года в регионе установилась необычно жаркая погода. Экологи зафиксировали более 100 погибших саблерогих ориксов. Особенно сильно это затронуло молодых животных и недавно выпущенные в природу особи.

Однако после возвращения дождей популяция восстановилась. Это привело к важному изменению природоохранного статуса саблерогого орикса.

В декабре 2023 года экологи перевели его в Красном списке из категории "исчезнувшие в дикой природе" в категорию "находящиеся под угрозой исчезновения".

Ориксы снова живут в естественной среде

Сегодня восстановленная популяция обитает в заповеднике Вади-Риме – Вади-Ашим – огромной охраняемой территории сахельских саванн в Чаде.

За животными наблюдают с помощью спутниковых систем и полевых исследований. Специалисты отслеживают их перемещения, размножение, распространение по территории и выживаемость.

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