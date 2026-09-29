Вышел бесплатный ремастер культовой игры 'Ведьмак 3' с украинским переводом

CD Projekt выпустила The Witcher 3: Wild Hunt Remastered в формате бесплатного обновления для всех владельцев оригинала.

В Steam и на консолях состоялся релиз The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – любимой многими ролевой игры с открытым миром, но теперь со множеством улучшений. Новая версия бесплатна для всех владельцев оригинала.

Соответствующий патч уже можно скачать на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. Геймеров ждет переработанная графика с улучшенными текстурами, освещением и анимациями, улучшенный ИИ врагов, поддержка современных апскейлеров, а также геймплейные изменения, обновленное дерево умений и много другое.

Системные требования к обновленной игре выросли почти вдвое. Для игры на минимальных настройках графики понадобится "железо" уровня Ryzen 5 2600, GTX 1650 и 12 ГБ ОЗУ. Для комфортной игры потребуется GeForce RTX 2060 Super, а рекомендуемый объем ОЗУ составляет уже 16 ГБ. Кроме того, для запуска игры потребуется Windows 11 и SSD.

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Дополнительным стимулом для украинских геймеров будет то, что в культовой RPG впервые появилась официальная украинская текстовая локализация.

Работы над "Ведьмаком" в самом разгаре – в 2027 году состоится выход сюжетного DLC "Баллады прошлого", которое станет связующим звеном между третьей и новой частью серии. По количеству контента оно будет сопоставимо с "Кровь и Вино".

CD Projekt Red подтвердила, что рассчитывает выпустить The Witcher 4 в 2028 году. Над игрой работают более 500 человек, а главной героиней станет Цири. Также параллельно с новой номерной частью и дополнением для The Witcher 3 разрабатывается ремейк первого "Ведьмака".

Кроме того, в разработке находится Sirius – мультиплеерный спин-офф The Witcher от студии The Molasses Flood, которую CDPR купила в 2025 году. Его премьера ожидается не раньше 2028 года, а геймплей будет напоминать The Division от Ubisoft, но сосредоточенный на выполнении ведьмачьих заказов.

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