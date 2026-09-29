Великобритания предложила свой 'ядерный зонтик' 9 странам Европы, – СМИ

Ранее РФ угрожала соседям за размещение на их территории ядерного оружия.

Великобритания предложила ядерную защиту девяти странам группы Объединенных экспедиционных сил (JEF). Об этом сообщает финское издание Iltalehti, отмечая, что соглашение должно быть подписано уже в ноябре этого года.

Отмечается, что к соглашению пригласили Финляндию, Данию, Эстонию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Таким образом, ядерное сдерживание во всех этих странах будет обеспечиваться не только за счет системы ядерной обороны НАТО. Издание подчеркивает, что оперативная боевая деятельность новых боевых сил JEF не потребует активации статьи 5 оборонного альянса НАТО.

Сообщается, что ключевую роль в ядерной защите играют атомные подводные лодки Великобритании.

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"Эта инициатива Великобритании имеет большое значение, поскольку Финляндия также в значительной степени зависит от морского судоходства в Балтийском море. Заявление Великобритании – страны с давними традициями и мощным флотом – о том, что она обязуется поддерживать морское судоходство в Балтийском море, имеет огромное значение", – подчеркнул командующий британскими ВМС генерал сэр Гвин Дженкинс.

Размещение ядерного оружия в Европе

Напомним, летом этого года НАТО рассматривало вопрос о размещении ядерного оружия в странах, граничащих с РФ – Польше, Финляндии и Литве. Отметим, что ранее Финляндия отменила исторический запрет на ввоз и транзит ядерного оружия. В то время как в Литве на днях одобрили поправку, разрешающую размещение ядерного оружия.

В Кремле резко критикуют создание ядерного щита в странах, граничащих с Россией. В частности, посол России в Бельгии Денис Гончар ранее заявлял, что такие шаги "серьезно приближают перспективу прямого военного конфликта" с РФ.

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