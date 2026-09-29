В АТБ возникли проблемы с товарами из-за повреждения складов, – СМИ

Источники сообщают как о продовольственных, так и о непродовольственных потерях.

После удара российских оккупантов по складским помещениям торговой сети АТБ в магазинах сети может возникнуть дефицит некоторых непродовольственных товаров, сообщает "Телеграф" со ссылкой на неназванного сотрудника компании.

Бытовая химия представлена преимущественно базовыми позициями – такими, как туалетная бумага. В то же время сократился выбор шампуней, дезодорантов и детских подгузников.

"Мало привозят, многие позиции из химии выпадают. Её привозят в целом, но не в том количестве. Например, если привозят – то много туалетной бумаги. А раньше было много разновидностей: шампуни, дезодоранты и т. д. Сейчас этого стало меньше. То исчезают подгузники, то что-то еще. Плохие поставки химии", – рассказал источник.

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Что касается продуктового ассортимента, то, по словам сотрудника сети, в АТБ уже полторы недели не завозят гречку. При этом поставки других круп, муки и подсолнечного масла остаются на стабильном уровне.

В то же время магазины сети АТБ продолжают работать по обычному графику, сообщил УНИАН начальник управления по корпоративным коммуникациям компании Сергей Демченко.

"Магазины работают в штатном режиме. Никаких перебоев в работе нет", – подчеркнул представитель компании.

Российские удары по бизнесу в Украине – последние новости

28 сентября российские оккупанты нанесли удар по складам сети АТБ в Киевской области. В компании подтвердили факт попадания, однако детали по соображениям безопасности не комментировали. В то же время появилось много фотографий от ГСЧС с предполагаемого места попадания.

Стало известно, что с 1 ноября Fozzy Group сократит часть сотрудников офисных подразделений – холдинга, сети "Сильпо" и логистики. Вынужденный шаг напрямую связан с ростом потерь от атак врага. Количество сотрудников, которых коснутся сокращения, в компании не сообщают.

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