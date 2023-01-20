Ирина была волонтером. Сын назвал ее своим ангелом и заверил, что всегда будет чувствовать ее любовь.

Ужасный российский ракетный обстрел дома в Днепре 14 января унес жизнь случайной прохожей Ирины Саламатенко. Врач в момент попадания Х-22 в многоэтажку проходила мимо, этот момент стал для нее роковым: она была ранена осколками и умерла.

С Ириной уже попрощались в Днепре, а сын погибшей Игорь написал последнее трогательное письмо о маме. Он довел до слез сеть, его невозможно спокойно читать, душа разрывается на куски. Муж Ирины Саламатенко Игорь на ее странице в Facebook опубликовал это письмо сына, поскольку у него нет своего аккаунта в соцсетях.

"Вчера мы попрощались и провели в последний путь нашу красавицу. Наш сын Игорь (да, он также Игорь) самостоятельно написал письмо к маме и для всех, кто смог прийти на прощание. Я не исправил ни слова. Это его текст, который я с его разрешения опубликую в ее память и в ее честь", — написал муж погибшей.

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Сын Ирины выразил слова восхищения жизнерадостностью, добротой и красотой мамы, он напомнил, что она помогала воинам, волонтерила.

"Нагоняет черноты и такая трагическая смерть, произошедшая по вине этих бункерных уродов, которых мы никогда не простим и будем проклинать до конца времени всей семьей, всей Украиной", — пишет Игорь.

Сын назвал ее своим ангелом и заверил, что всегда будет чувствовать ее тепло, поддержку и любовь. Ребенок до сих пор не может поверить, что мамы больше нет:

"Она никуда не ушла, я уверен, что мама прямо сейчас в этом зале стоит рядом со мной и крепко обнимает, я чувствую ее любовь, ее тепло, ее заботу, я знаю, что она гордится мной, гордится папой, гордится всеми нами".

Трагедия в Днепре 14.01.2023

14 января Россия попала ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживали около 1,7 тыс. человек. В доме полностью разрушен один подъезд, после "прилета" он просто "сложился", повреждено 230 квартир, полностью разрушено – 72.

Россияне ударили по дому ракетой Х-22, предназначенной для повреждения морских целей.

17 января в 13:00 поисково-спасательные работы на месте ракетного удара завершены тогда же сообщили о 45 погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому. 19 января стало известно о 46 погибших.

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