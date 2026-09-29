Правительство сделало шаг к защите государственных информационных систем от обстрелов

Средства будут направлены, в частности, на создание облачной инфраструктуры и закупку серверного оборудования.

Правительство выделило 518,3 миллиона гривень из резервного фонда на укрепление резервных информационных систем государственных органов. Решение принято в связи с усилением российских атак на цифровую инфраструктуру, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"Средства будут направлены на создание территориально отделенных резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования, программного обеспечения, систем резервного копирования и восстановления", – отметил премьер.

По его словам, это позволит быстрее восстанавливать работу государственных систем и сервисов в случае повреждений в результате обстрелов или кибератак.

Видео дня

Удары России по дата-центрам – последние новости

Ранее Financial Times сообщала, что Россия усилила удары по дата-центрам и телекоммуникационным объектам в Украине. Это привело к перебоям с интернетом в Киеве.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщал, что из-за целенаправленных российских ударов по цифровой и коммуникационной инфраструктуре существует постоянная угроза потери доступа к интернету. В связи с этим правительство готовится к худшему сценарию.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что россияне массированно атакуют дата-центры, поскольку хотят оставить украинцев без интернета, связи и доступа к различным сервисам.

Консультант по цифровым технологиям eQualitie, эксперт в области телекоммуникаций Александр Глущенко прогнозирует, что стоимость домашнего интернета может вырасти примерно на 50–100 гривень. По его словам, средства пойдут не только на энергонезависимость, но и на создание резервной инфраструктуры, которая позволит продолжать работу сети даже в случае повреждения отдельных её участков.

Вас также могут заинтересовать новости: