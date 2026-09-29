Вышел трейлер 'Призрака оперы' с дочерью Моники Беллуччи и Венсана Касселя (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 29 октября 2026 года.

Вышел украинский трейлер французского романтического фэнтези "Призрак оперы" (Phantom of the Opera / Le Fantôme de l'Opéra), который его создатели называют новым переосмыслением культового романа Гастона Леру.

По сюжету фильма, молодая танцовщица Анастасия мечтает работать в Парижской опере. Впоследствии она получает роль в балете, который славится как "проклятый", и знакомится с таинственным пианистом. С приближением премьеры вокруг девушки учащаются странные несчастные случаи, а сама Анастасия не может противостоять страстной любви к пианисту, которая стирает границы между реальностью и фантазией.

Новая экранизация переносит роман Леру в современный Париж, сохраняя при этом его культовое место действия, загадочного главного героя и развитие романтических отношений. Танец и музыка играют центральную роль в этой адаптации, а хореографию поставила Марион Мотен, которая ранее работала над фильмами "Субстанция" и "Уличные танцы 2", а также создавала хореографию для звезд мирового масштаба – Дуа Липы и Stromae.

Видео дня

На главную роль в новом "Призраке оперы" выбрали Деву Кассель – актрису и модель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Дева уже демонстрировала свою актерскую игру в итальянских проектах "Гепард" и "Прекрасное лето". Чтобы воплотить роль танцовщицы, она прошла тщательную подготовку и почти все танцевальные сцены исполняла сама.

Ее партнерами по съемкам стали Жюльен де Сен-Жан ("Граф Монте-Кристо") и Ромен Дюрис ("Пена дней", "Сердцеед", "Эйфель", "Три мушкетера").

Культовую книгу ранее уже несколько раз экранизировали зарубежные режиссеры. В частности, в 1974 году Брайан Де Пальма выпустил свою эксцентричную экранизацию классического романа под названием "Призрак рая", ставшую классикой музыкальной комедии, а в 2004 году Джоэл Шумахер представил более классическую романтическую версию "Призрака оперы" на основе мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера с Эмми Россум, Джерардом Батлером и Патриком Уилсоном в главных ролях.

На этот раз роман получил новое воплощение на родине его автора – от французского режиссера Александра Кастаньетти ("Любовь и турбулентность", "Тамара"). Свою новую картину режиссер описывает как романтическую и фэнтезийную историю взросления.

"Сначала героиня – подросток, мечтающий о Париже и танцах. Однако в конечном итоге она становится успешной женщиной, уверенной в своем искусстве", – говорит он.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 29 октября 2026 года. В то же время там отметили, что премьера фильма потенциально может быть перенесена на более поздний срок.

Вас также могут заинтересовать новости: