Украинские супермаркеты меняют формат работы из-за постоянных тревог

Розничная торговля реагирует на тревожные ситуации в зависимости от уровня опасности.

Продуктовые сети в Украине адаптируют свою работу к длительным воздушным тревогам. В частности, такие компании, как Varus, Metro, Auchan и Spar, меняют график работы магазинов, сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Auchan и Metro прекращают работу во время воздушных тревог, независимо от характера угрозы – дронной или ракетной. В 2025 году магазины Auchan из-за воздушных тревог были закрыты более 4000 часов – это фактически каждый десятый час запланированной работы. По статистике Metro, в отдельных случаях сотрудник сети может терять из-за тревог до половины рабочего дня.

Магазины Spar работают в зависимости от их расположения, наличия укрытия и требований безопасности. В компании реагируют как на "желтый", так и на "красный" уровень опасности. На магазины сети, расположенные в ТРЦ, дополнительно влияют правила безопасности торгового центра. В отдельно расположенных магазинах покупатели могут быстрее сделать необходимые покупки и покинуть место.

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В сети Varus сообщают, что во время тревог действуют в соответствии с рекомендациями госорганов и правилами для конкретного уровня опасности. В случае приостановки работы магазина команда переходит в укрытие, а после отбоя возвращается к работе.

Российские удары по бизнесу в Украине – последние новости

28 сентября российские оккупанты нанесли удар по складам АТБ в Киевской области. В результате в магазинах сети может возникнуть дефицит некоторых непродовольственных товаров, в частности бытовой химии. Также сообщается о нехватке гречки в АТБ.

Другая компания, Fozzy Group, из-за роста потерь от атак российских оккупантов вынуждена сократить часть сотрудников офисных команд. Изменения с 1 ноября коснутся сотрудников холдинга, сети "Сильпо" и логистики. Количество сотрудников, подпадающих под сокращение, не объявляется.

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