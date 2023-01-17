В результате удара погибли 44 человека, из которых пятеро детей, а также травмированы 79 человек, из которых 16 детей.

Один из пострадавших в результате удара РФ по жилому дому в Днепре не смог сдержать эмоций и обратился к россиянам, проклиная их.

Мужчина рассказал собственную трагедию - под завалами до сих пор ищут его внука. Со слезами житель Днепра показывал журналистам видео ребенка. В водовороте эмоций дедушка не смог сдержать ни слов, ни слез из-за убийства внука и обратился к россиянам.

"Будьте вы прокляты, россияне, к*цапы, чтобы вы все сдохли, черти, бл*ть. Этот ребенок до сих пор лежит под завалами! Я проклинаю! Хочу, чтобы в каждой российской семье было по два-три (случая) таких... Как вот наш ребенок лежит! Нет им прощения! Я буду их проклинать до последних дней!" - обратился мужчина.

Удар РФ по Днепру - что известно

14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тыс. человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22 Ее спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. Такую ракету может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк Российской Федерации.

16 января в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 13:00 спасены были 39 человек (из них 6 детей), погибли 40 человек, из них три ребенка, травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших лицах. Сегодня утром число погибших возросло до 44 человек.

Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по жилому дому в Днепре по состоянию на 13:40 завершены.

Массированный ракетный удар по Украине 14 января

Днем и вечером 14 января Россия атаковала Украину ракетами. Вследствие ударов обесточен Харьков, проблемы со светом наблюдаются в Ивано-Франковской, Одесской и Львовской областях.

Утром оккупанты также атаковали, вероятно, баллистическими ракетами Киев, целясь по энергообъектам. В результате вечерней воздушной тревоги прилеты по критической инфраструктуре в столице и области не зафиксированы.

В Днепре российская ракета попала в многоэтажку. Взрывом фактично снесен один из подъездов.

Всего в течение 14 января враг обстрелял две тепловые электростанции ДТЭК, одна из них прекратила производство электроэнергии.

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