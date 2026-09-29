В США представили революционный гибридный самолет ES-36: он может изменить мир авиаперевозок

Компания Heart обещает снижение эксплуатационных расходов на 40% по сравнению с обычными региональными самолётами.

Heart Aerospace представила ES-36 – 36-местный региональный гибридно-электрический пассажирский самолет, который станет серийной моделью. Об этом американская компания сообщила на своем сайте.

Одновременно с презентацией авиаперевозчик JSX объявил о сделке по приобретению 50 самолетов ES-36 с внесением депозита, а также получил право приобрести еще 50 борт.

ES-36 является дальнейшим развитием ранее представленной модели ES-30. Размах крыльев ES-36 составляет около 29 метров, что примерно на 3,4 метра меньше, чем у ES-30.

Видео дня

По сравнению с ES-30, ES-36 получил шесть дополнительных пассажирских мест и увеличенную на 642 кг грузоподъемность. При этом максимальная взлетная масса и емкость аккумуляторной батареи остались такими же, как у предыдущей версии.

Новый самолёт получил упрощённую конструкцию с двумя мотогондолами и гибридную электрическую силовую установку. Это должно усилить преимущество серийной модели по эксплуатационным расходам по сравнению с традиционными региональными самолётами.

Переход от четырёх мотогондол к двум уменьшает количество компонентов силовой установки, требующих обслуживания, что должно сократить расходы. Каждая из двух гибридных силовых установок использует электродвигатель мощностью 1,65 МВт для вращения воздушного винта.

Бортовые аккумуляторы, заряжаемые на земле, обеспечивают запас хода в полностью электрическом режиме до 200 км (плюс резерв), что позволяет операторам выполнять короткомагистральные рейсы без расхода топлива.

Для выполнения более длительных рейсов ES-36 обладает гибридным запасом хода 1200 км (плюс резерв). Это обеспечивается турбогенератором мегаваттного класса в каждой из двух силовых установок. Каждый турбогенератор работает от собственной компактной газовой турбины. В полёте она вырабатывает электроэнергию, которая дополняет питание от аккумуляторов и обеспечивает работу электродвигателей.

Эта технология может предоставить операторам полный спектр возможностей и гибкость регионального самолета. Heart обещает как минимум на 40% более низкие эксплуатационные расходы по сравнению со старыми региональными самолетами.

Сейчас компания строит первый предсерийный ES-36 на своем производственном предприятии в Лос-Анджелесе. Первый полет самолета запланирован на вторую половину 2028 года, а ввод в эксплуатацию – на 2031 год.

Справка УНИАН. Heart Aerospace – американский производитель электрических самолетов из Лос-Анджелеса. Компания была основана в 2018 году как шведский стартап, но в 2025 году перенесла свою штаб-квартиру и основную деятельность из Швеции в США.

Инновационные самолеты – последние новости

В августе Heart Aerospace совершила первый полет демонстратора X1 – крупнейшего полностью электрического самолета, который когда-либо поднимался в воздух. Как тогда сообщалось, полет обошелся всего в 5 долларов. При этом это лишь стоимость потребленной электроэнергии. Общая стоимость организации и проведения испытания (с учётом обслуживания самолёта) обошлась гораздо дороже.

Потенциально революционные пассажирские самолеты разрабатывает не только Heart Aerospace. Ранее американская компания JetZero сообщила, что работает над перспективным пассажирским самолетом Z4, который будет отличаться высокой топливной эффективностью. Компания уже приступила к строительству завода, где планирует наладить серийный выпуск авиалайнера.

Вас також можуть зацікавити новини: