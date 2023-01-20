Семья переехала в дом за неделю до трагедии.

Трагедия в Днепре в результате прилета российской Х-22 унесла жизни целой семьи - погибла Анастасия Игнатенко, Дмитрий Гузь и их 1,5-летний сын Макар. Семья поселилась в печально известном доме за неделю до "прилета".

Об этом сообщили в Facebook Спортивного комитета Украины. Анастасия Игнатенко - мастер спорта Украины по прыжкам на акробатической дорожке, неоднократная чемпионка Запорожской области, призер чемпионатов Украины. Анастасия известна не только как спортсменка, но и как тренер и судья национальной категории по спортивной акробатике.

"Погибла 14 января 2023 года в результате теракта России в Днепре. За неделю до трагедии она арендовала квартиру на 7 этаже в подъезде, которого больше нет, на Набережной Победы, 118. Там она поселилась с мужем Дмитрием и полуторагодовалым сыном Макаром. Тело ребенка не найдено, только Анастасии и Дмитрия", — говорится в сообщении.

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Как трагедия в Днепре 14.01.2023 поломала судьбы людей

Ужасный российский ракетный обстрел дома в Днепре 14 января унес жизнь случайной прохожей Ирины Саламатенко. С ней уже попрощались, а сын погибшей Игорь написал последнее трогательное письмо о маме. Он довел до слез сеть, его невозможно спокойно читать, душа разрывается на куски.

А женщина с недостатками слуха Екатерина Зеленская чудом выжила под завалами, но потеряла маленького сына и мужа.

Одна из жительниц печально известного дома показала фото встречи Нового года с соседями, четырех человек с фотографии убила российская ракета.

Дедушка-житель 9-этажки не смог сдержать эмоций и обратился к россиянам 17 января, проклиная их. Он потерял внука вследствие "прилета".

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