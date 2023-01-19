Женщина ждала спасения 20 часов, температура ее тела упала до 31 градуса.

Их тела смогли достать только в конце поисково-спасательной операции в Днепре. 28-летний Алексей Зеленский и его 11-месячный сын Никита погибли. Их жена и мама Катерина чудом выжила, хотя все были в одной комнате. Зажатая обломками, женщина ждала спасения и не могла позвать на помощь, потому что имеет нарушения слуха.

Журналисты ТСН узнали, как удалось спасти женщину, которая потеряла во время "прилета" ракеты и сына, и мужа. Первой кадры с Екатериной засняла военный фотограф Оксана Йоханнессон. Ее глазами трагедию жителей разбомбленной многоэтажки увидел весь мир.

Фотограф рассказала, что спасатели услышали грохот и решили идти внутрь, в квартиру на 4-м этаже. Они решили рискнуть, потому что была надежда, что там есть живые люди. В темноте и в дыму ГСЧСники пытались найти выживших, устраивали минуты тишины, и женщина с нарушениями слуха не могла позвать на помощь. Спасатели услышали лишь стук. Катерина сидела на стуле на кухне, она так и осталась зажатой между холодильником и плитой. Так бедняжка провела 20 часов, на момент спасения температура ее тела упала до 31 градуса.

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Сейчас состояние Екатерины стабилизировали. Все, что она помнит, написала на бумаге: она с мужем и сыном были на кухне, а потом - взрыв.

Трагедия в Днепре из-за попадания российской ракеты в 9-этажный дом

14 января 2023-го года российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. В результате атаки РФ один из подъездов "сложился", число жертв по состоянию на 19 января достигло 46 человек.

Мэр Днепра Борис Филатов озвучил предположение, куда на самом деле хотела попасть Россия. Она, вероятно, намеревалась атаковать Приднепровскую ТЭС. По его словам, некоторых жертв атаки на дом могут не найти.

Трагедия в Днепре поломала множество человеческих судеб. Так, одна из жительниц дома показала фото встречи Нового года с соседями, четырех человек с фотографии убила российская ракета.

Дедушка-житель дома не смог сдержать эмоций и обратился к россиянам 17 января, проклиная их. Он потерял внука вследствие "прилета".

А одна жительница печально известного дома в Днепре чудом спаслась после попадания российской ракеты в ее жилище. На момент атаки она находилась в ванной.

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