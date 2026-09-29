'Речь идет о выживании': в Кривом Роге критическая ситуация из-за остановки промышленности

Город обеспечит функционирование всех критически важных систем.

В Кривом Роге власти проведут секвестр бюджета и приостановят реализацию ряда проектов из-за сокращения налоговых поступлений от крупных промышленных предприятий. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Причиной такого решения он назвал многочисленные атаки российских оккупантов, которые остановили работу горно-металлургического комплекса, являющегося основой города. В частности, приостановили свою деятельность "АрселорМиттал Кривой Рог", Криворожский железорудный комбинат, а также Ингулецкий и Южный горно-обогатительные комбинаты.

"Другие крупные предприятия работают максимум на четверть от довоенного уровня производства. Соответственно, предприятия и подрядные организации, обеспечивающие их работу, также не работают. Причины – вражеские атаки и логистические проблемы – невозможность отгружать продукцию через порты", – отметил Вилкул.

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Он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, город обеспечит функционирование всех критически важных систем. Однако прогноз по бюджету на 2027 год неутешителен.

"Цель – сохранить работу школ, детских садов, больниц, водоснабжения, теплоснабжения. Мы будем стараться сохранить социальную программу поддержки населения... Помощь Вооруженным силам Украины. Но речь не идет о развитии. Речь идет о выживании", – сказал Вилкул.

Российские удары по Кривому Рогу – последние новости

16 августа российские оккупанты атаковали Кривой Рог дронами и баллистическими ракетами, в результате чего два человека погибли, более десятка получили ранения. Под ударом оказалось предприятие горно-металлургического комплекса Украины – "АрселорМиттал Кривой Рог". Все погибшие и раненые – его сотрудники.

25 сентября украинский производитель стали "АрселорМиттал Кривой Рог", входящий в состав ArcelorMittal, сообщил о невозможности возобновления деятельности предприятия в Украине.

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