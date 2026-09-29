Гигантский транспортный самолет нового поколения от Airbus совершил первый полет (видео)

A350F сможет перевозить до 111 тонн полезной нагрузки и будет иметь дальность полета до 8700 километров.

Грузовой самолет нового поколения Airbus A350F впервые поднялся в воздух, ознаменовав важный этап в амбициозной программе европейского авиастроителя. Видео полета концерн разместил на своем YouTube-канале.

"Сегодня A350F достигает одного из самых долгожданных этапов программы – впервые поднимается в воздух в Тулузе, официально начав 400-часовую кампанию летных испытаний", – отметила компания Airbus.

Выступая в роли летающей лаборатории, борт MSN700 будет отслеживать тысячи параметров в режиме реального времени, в частности аэродинамику, нагрузки на конструкцию и работу систем управления полётом. Это позволит проверить расчетные модели и подготовить самолет к вводу в эксплуатацию.

Видео дня

Справка УНИАН. Airbus A350F – широкофюзеляжный грузовой самолет нового поколения, созданный для того, чтобы положить конец многолетнему доминированию Boeing в сегменте крупных грузовых авиаперевозок. Длина A350F составляет 70,8 м, а размах крыльев – 64,75 м. Таким образом, он является одним из крупнейших транспортных самолетов в мире.

A350F создан на базе семейства A350. Самолет оснащен современными двигателями Rolls-Royce Trent XWB-97. По данным Airbus, A350F может перевозить до 111 тонн полезной нагрузки и имеет дальность полета до 8700 км.

Одной из главных конструктивных особенностей являются сверхширокие грузовые двери на главной палубе, изготовленные из углеродного волокна. Их ширина позволяет загружать не только стандартные контейнеры и поддоны, но даже крупногабаритные авиационные двигатели в сборе.

Конструкция A350F предусматривает отдельную зону для членов экипажа и сопровождающего персонала, расположенную за кабиной пилотов. По обеим сторонам этой зоны установлены большие окна. Это особенно важно во время перевозки, когда в этом отсеке могут находиться сопровождающие лица.

Транспортная авиация – последние новости

Ранее американская компания Radia продемонстрировала возможности перспективного самолета WindRunner для транспортировки космических ракет. Ожидается, что WindRunner станет самым длинным самолетом в истории авиации, а также получит самый большой в мире грузовой отсек по объему.

Сообщалось также, что европейские страны рассматривают возможность профинансировать модернизацию украинских тяжёлых военно-транспортных самолётов Ан-124-100 "Руслан". После модернизации их планируют использовать для выполнения стратегических перевозок в рамках логистической системы НАТО.

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