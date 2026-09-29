В России может быть около 2 тысяч ракет: почему она накапливает баллистику, - Долинце

Существует несколько факторов, из-за которых во время атак России на территорию Украины реже применяются баллистические средства поражения, отмечает эксперт.

Россияне сократили применение баллистических и крылатых ракет в Украине, поскольку накапливают их, понимая, что эффективность реактивных дронов вскоре может снизиться. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиаэксперт, специалист по вопросам развития вооружения и новейших технологий Богдан Долинце.

По его словам, существует несколько факторов, из-за которых во время атак России на территорию Украины реже используются баллистические средства поражения. Один из них связан с тем, что, к сожалению, сохраняется достаточно высокая эффективность реактивных ударных дронов и сверхлегких крылатых ракет.

"И враг это понимает, поэтому пытается увеличить именно их долю во время ударов, чтобы накопить баллистические и крылатые ракеты, которые сможет использовать позже, когда эффективность реактивных средств, таких как "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5" или "Бандероль", начнет снижаться", – сказал Долинце.

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Он добавил, что Россия понимает: показатель попаданий будет снижаться. Аналогичная ситуация уже была с "Шахедами" или "Герань-2" – Украине понадобилось чуть больше полугода, чтобы повысить уровень их уничтожения с 40–50% до 90–95%.

"Если говорить о возможностях накопления запасов, то следует учитывать, что у России летом уже были определенные запасы как крылатых, так и баллистических ракет. В целом различных типов этих средств насчитывалось сотни единиц. В частности, "Искандеров", по разным оценкам, было где-то 120–150 единиц, "Ониксов" – более 600 ракет, а если говорить о "Цирконах" и "Кинжалах", то речь шла о десятках или даже сотнях ракет", – сказал Долинце.

При этом он напомнил, что Россия сохраняет способность производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно. Это означает, что в периоды, когда их используют меньше, противник накапливает ракеты на складах.

"Точной информации о количестве ракет нет, но если говорить об основных средствах – "Искандерах", "Цирконы", Х-101, ракеты KN-23, KN-24 и "Кинжалы", то в целом речь может идти о 400–450 ракетах различных типов. Кроме того, в дополнение к ним – около 500 "Ониксов", а также полтысячи "Калибров" и от 400 до 500 ракет для комплексов С-400, которые могут наносить удары по наземным целям. То есть в целом суммарное количество составляет около 2 тысяч ракет. Но нужно понимать, что в предыдущие годы противник не использовал все запасы. То есть большая часть этих средств относится к так называемому неприкосновенному остатку – для определенного обеспечения собственной безопасности в случае каких-либо непонятных военных угроз, например, на востоке или юге России со стороны других стран. И мы видим, что в основном используются новые средства, которые только что сошли с конвейера, поскольку процесс их консервации или расконсервации достаточно длительный и дорогостоящий", – рассказал Долинце.

Авиаэксперт подчеркнул, что противник может накапливать баллистическое вооружение для использования зимой, когда энергетика и тепловые сети будут работать на пределе своих возможностей.

По его словам, если говорить о более массовом применении врагом именно баллистических средств поражения, то здесь влияют два фактора. Первый – снижение эффективности ударных дронов типа реактивных "Герань" или "Бандероль". Это может произойти уже через несколько месяцев, и тогда противник начнет активнее использовать баллистические средства в ударах по Украине.

"Во-вторых, речь может идти о некоторых защищенных объектах, которые враг не сможет пробить своими реактивными дронами, в частности ТЭЦ и различные электростанции. Там может применяться баллистика для их поражения", – отметил Долинце.

Он добавил, что, если говорить о календарных прогнозах, то здесь всё будет зависеть прежде всего от погодных условий.

"Как только среднесуточная температура приблизится к нулевой или минусовой, враг может прибегнуть к тактике ракетных ударов, понимая, что это приведет не только к разрушениям, но и к повреждению и остановке самого предприятия", – сказал авиаэксперт.

Война в Украине – прогноз на зиму

Как сообщал УНИАН, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь отмечал, что предстоящая зимняя кампания будет очень тяжелой для украинского тыла, поскольку Россия будет наращивать свои удары реактивными дронами.

По его словам, терроризирование столицы и других крупных городов будет только усиливаться, и для Украины это огромный вызов – создание эффективной системы ПВО, которая будет нивелировать усилия России по наращиванию и применению реактивных дронов или дрон-ракет, "Бандеролей", "Герань-5", "Дань М", которые все чаще появляются в Киеве. В то же время он подчеркнул, что на фронте зима уже будет чрезвычайно сложной для россиян.

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