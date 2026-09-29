Давление на Трампа растет: республиканцы и демократы требуют ужесточить санкции против РФ

Законодатели указывают на теневой флот, покупателей российской энергии и соратников Путина.

Новая волна российских ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов подпитывает двухпартийные призывы в Вашингтоне к тому, чтобы президент США Дональд Трамп использовал новые широкие санкционные полномочия против Москвы.

При этом законодатели утверждают, что усиление экономического давления могло бы укрепить усилия по завершению войны, пишет Radio Free Europe. "Президент [США] должен действовать быстро, чтобы воспользоваться законопроектом о санкциях Грэма", – заявил представитель Республиканской партии Дон Бейкон.

По его словам, РФ продолжает бомбить города и мирных жителей и поэтому подавляющее большинство американцев хотят, чтобы Трамп "действовал уже сейчас". Ведь российская экономика – "один из наших рычагов влияния, и нам нужно этим воспользоваться". Как сообщает СМИ, этот призыв – часть двухпартийного, двухпалатного давления на американского лидера с целью заставить его использовать "Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года".

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Давление со стороны Конгресса

Американский сенатор-республиканец Роджер Уикер, возглавляющий комитет по вооруженным силам, также призвал Трампа использовать экономические инструменты, предусмотренные этим законодательством, чтобы усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина.

В своем заявлении Уикер похвалил усилия Трампа по достижению урегулирования путем переговоров, но добавил, что Вашингтон должен сохранять "ясный взгляд" на Путина, утверждая, что Москва продолжала атаковать Украину, несмотря на дипломатические усилия. "Он [Путин] насмехается над мирным процессом, но, возможно, его удастся заставить относиться к нему серьезнее, если под угрозой окажется его банковский счет", - подчеркнул Уикер.

Он также заявил, что закон дает Трампу несколько вариантов, включая введение дополнительных финансовых ограничений в отношении соратников Путина и компаний, поддерживающих производство российского оружия, введение санкций против крупных покупателей российской энергии и воздействие на так называемый теневой флот России, используемый для обхода существующих ограничений.

"Мир придет через силу США и Украины, а не через добрую волю Путина", – отметил Уикер, призвав Трампа использовать новые полномочия "в полной мере". Демократы, поддержавшие это законодательство, также добиваются его реализации, уделяя особое внимание сокращению доходов от энергоресурсов, которые помогают финансировать войну России.

"Мы будем очень внимательно следить за реализацией. Мы считаем важным не только санкционную составляющую, но и, как я уже сказала, перекрытие доходов", – заявила американский сенатор от Демократической партии Джин Шахин. По ее словам давление должно распространяться не только на Россию, но и на страны, продолжающие закупать российскую энергию, особо выделив Китай.

Шахин также призвала к действиям против операций с участием теневого флота, подчеркнув, что покупатели не должны иметь возможности приобретать российские нефть и газ через непрозрачные торговые сети по сниженным ценам.

Куда применять давление

СМИ пишет, что законодательство дает администрации несколько потенциальных направлений для усиления экономического давления, но специалисты по санкциям отмечают, что некоторые из наиболее непосредственных возможностей связаны с целями, которые до сих пор избегали ограничений США.

"Многие из полномочий, введенных этим законом, уже находились в распоряжении президента", – подчеркнула руководитель Центра экономической и финансовой мощи при Фонде защиты демократий Элейн Дезенски. Однако, по ее словам, закон даст дополнительный импульс для пересмотра списка физических и юридических лиц, которые могут подпадать под санкции, но пока не были включены в списки целей.

Дезенски особо указала на теневой флот России и иностранные компании, вовлеченные в торговлю ее энергоресурсами. Ведь многие суда российского теневого флота остаются без санкций. То же самое касается многих китайских покупателей российской нефти и поставщиков для находящихся под санкциями энергетических инфраструктурных проектов России.

Другие новости о роли США в попытках завершить войну в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп благословляет Путина на дальнейшую агрессию. Дело в том, что американский лидер пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре во Флориде.

Журналисты предполагают, что Трамп может рассматривать возвращение Путина в международную дипломатию как способ создать дополнительные условия для прекращения войны в Украине.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что Зеленский, по утверждению Трампа, якобы согласился "поумерить пыл" в отношении российских НПЗ. "Большая проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрываются" - заявил президент США.

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