Нечто жуткое: NASA обнаружила огромный кратер на поверхности Луны (фото)

Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA обнаружил следы мощного удара на поверхности Луны. Вокруг нового кратера диаметром 222 метра зафиксировали необычную температурную аномалию – ночью этот участок примерно на 9 градусов Цельсия холоднее окружающей поверхности. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.
Кратер Макгетчин образовался в период с 11 апреля по 22 мая 2024 года вблизи восточного края Луны. Его след 24 октября 2025 года заметил эксперт по обработке изображений Роберт Вагнер, когда изучал снимки, полученные с лунного разведывательного орбитального аппарата NASA.
Удар оставил огромный кратер
Исследователи считают, что кратер образовался после столкновения Луны с кометой или астероидом размером с трех-шестиэтажный дом.
Удар пробил в лунной поверхности отверстие глубиной 43 метра. Подобные столкновения, по оценкам исследователей, происходят очень редко – максимум раз в столетие.
В отличие от Земли, у Луны нет значительной атмосферы, которая могла бы замедлить или сжечь космическое тело при сближении. Поэтому небесные тела сталкиваются с её поверхностью на огромной скорости.
Чтобы обнаружить новый кратер, Вагнер использовал специальную программу, которая сравнивала старые и новые изображения лунной поверхности.
На них исследователь заметил яркое пятно, окруженное темным ореолом. Оно образовалось из-за рассеивания материала в результате удара. Поскольку след был достаточно масштабным, его оказалось легче заметить, чем последствия менее крупных столкновений.
После этого исследователи изучили участок с помощью камеры LRO с более высоким разрешением и смогли точно определить размер и форму кратера.
Вокруг кратера поверхность стала значительно холоднее
Еще одну необычную особенность обнаружил температурный датчик космического аппарата Diviner. Территория вокруг кратера шириной примерно 6,4 километра ночью оказалась на 9 градусов Цельсия холоднее, чем окружающая лунная поверхность.
Причиной этого стало разрыхление реголита – пылевого и каменистого слоя, покрывающего поверхность Луны. Удар взболтал этот материал и уменьшил его плотность. Из-за этого реголит хуже удерживает тепло и быстрее остывает после захода Солнца.
Исследование космоса – последние новости
Как сообщал УНИАН, Луна, вероятно, сформировалась гораздо быстрее, чем считалось ранее. Новое моделирование показало, что после столкновения Земли с планетой размером с Марс – Тейей – спутник нашей планеты мог образоваться всего за несколько часов.