Нечто жуткое: NASA обнаружила огромный кратер на поверхности Луны (фото)

На Луне образовался кратер шириной 222 метра, а окружающая территория после мощного удара стала значительно холоднее ночью.

Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA обнаружил следы мощного удара на поверхности Луны. Вокруг нового кратера диаметром 222 метра зафиксировали необычную температурную аномалию – ночью этот участок примерно на 9 градусов Цельсия холоднее окружающей поверхности. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Кратер Макгетчин образовался в период с 11 апреля по 22 мая 2024 года вблизи восточного края Луны. Его след 24 октября 2025 года заметил эксперт по обработке изображений Роберт Вагнер, когда изучал снимки, полученные с лунного разведывательного орбитального аппарата NASA.

Удар оставил огромный кратер

Исследователи считают, что кратер образовался после столкновения Луны с кометой или астероидом размером с трех-шестиэтажный дом.

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Удар пробил в лунной поверхности отверстие глубиной 43 метра. Подобные столкновения, по оценкам исследователей, происходят очень редко – максимум раз в столетие.

В отличие от Земли, у Луны нет значительной атмосферы, которая могла бы замедлить или сжечь космическое тело при сближении. Поэтому небесные тела сталкиваются с её поверхностью на огромной скорости.

Чтобы обнаружить новый кратер, Вагнер использовал специальную программу, которая сравнивала старые и новые изображения лунной поверхности.

На них исследователь заметил яркое пятно, окруженное темным ореолом. Оно образовалось из-за рассеивания материала в результате удара. Поскольку след был достаточно масштабным, его оказалось легче заметить, чем последствия менее крупных столкновений.

После этого исследователи изучили участок с помощью камеры LRO с более высоким разрешением и смогли точно определить размер и форму кратера.

Вокруг кратера поверхность стала значительно холоднее

Еще одну необычную особенность обнаружил температурный датчик космического аппарата Diviner. Территория вокруг кратера шириной примерно 6,4 километра ночью оказалась на 9 градусов Цельсия холоднее, чем окружающая лунная поверхность.

Причиной этого стало разрыхление реголита – пылевого и каменистого слоя, покрывающего поверхность Луны. Удар взболтал этот материал и уменьшил его плотность. Из-за этого реголит хуже удерживает тепло и быстрее остывает после захода Солнца.

Исследование космоса – последние новости

Как сообщал УНИАН, Луна, вероятно, сформировалась гораздо быстрее, чем считалось ранее. Новое моделирование показало, что после столкновения Земли с планетой размером с Марс – Тейей – спутник нашей планеты мог образоваться всего за несколько часов.

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