До каких пор Россия планирует воевать против Украины: в Кремле сделали заявление

По словам Пескова, Россия хочет на 100% обеспечить свои национальные интересы.

Россия продолжит войну против Украины до тех пор, пока не сочтет свои национальные интересы полностью обеспеченными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские пропагандистские СМИ.

"РФ продолжит "СВО" (войну против Украины, – ред.), чтобы на 100% обеспечить свои национальные интересы", – сказал он.

По словам Пескова, все политические силы выразили удовлетворение и гордость большим количеством ветеранов так называемой "СВО" среди избранных депутатов.

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Он добавил, что эти ветераны, избранные на различные должности, заслужили уважение своим героизмом.

Другие заявления пресс-секретаря Путина

Как сообщал УНИАН, Песков заявил, что Украина должна "заплатить цену" за свои действия в последние месяцы. Он сказал, что Москва якобы именно поэтому усилила удары по Украине. По словам пресс-секретаря Кремля, РФ хочет "наказать" Киев за действия последних месяцев. Он назвал последние российские удары по Украине "частью этой цены".

Также Песков в очередной раз сделал расплывчатое заявление о возможности возобновления мирных переговоров, сказав, что президент РФ Владимир Путин "достаточно исчерпывающе высказался о позиции России в отношении переговоров по Украине".

Он сообщил, что кремлевский лидер пока не принял решение о своем участии в саммите G20, который состоится в Майами. Песков уточнил, что Кремль даст ответ на приглашение Путина позже. Также пресс-секретарь подчеркнул, что "РФ в любом случае примет участие в работе "Группы двадцати"".

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