Подтверждена разработка сразу двух новых проектов во вселенной The Last of Us

Студия Naughty Dog официально подтвердила разработку двух новых проектов во вселенной The Last of Us. Они расширят рамки канонических событий, показанных в оригинальной дилогии.
О запуске производства сообщил руководитель Naughty Dog Нил Дракманн во время празднования "День The Last of Us". В настоящий момент обе новинки находятся на самых ранних этапах создания, а что они собой представляют, не уточняется – это могут быть и не видеоигры.
По словам Дракманна, они не стали бы возвращаться к франшизе без веской причины. Соответственно, оба новых проекта действительно заслуживают того, чтобы их рассказали аудитории.
В марте 2026 года разработчик уже намекал на продолжение. В документальном фильме о создании The Last of Us он говорил, что у него есть концепт, который объединит все три части в одну историю, но не обязательно в виде игры.
Основное внимание Naughty Dog сейчас сосредоточено на научно-фантастическом экшене Intergalactic: The Heretic Prophet, у которой нет даже приблизительных сроков выхода. При ее создании авторы Last Of Us вдохновлялись "Ковбоем Бибопом" и "Акирой", а в плане геймплея ее называют "самой глубокой игрой" студии.
Сериал The Last of Us от HBO официально продлен на третий сезон. Он будет сосредоточен на истории Эбби и выйдет в 2027 году. Ранее стало известно, что Дракманн покинул проект, чтобы сосредоточиться на своей карьере в игровой индустрии.
Напомним, в разработке находятся ремейки игр оригинальной трилогии God of War и сериальная адаптация от Amazon.