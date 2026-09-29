Киев превращается в прифронтовый город, – The Guardian

Россия дает понять, что планирует ещё более усилить свои удары по Украине.

Только за прошедшую неделю российские ракеты и реактивные БПЛА поразили жилые дома, офисы, склады и центры обработки данных по всему Киеву. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что почти ежедневно российские удары по украинской столице убивают или ранят мирных жителей. И это усиливает ощущение, что Киев становится прифронтовым городом, который сейчас подвергается самым массивным российским атакам с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Кампания с использованием дронов и ракет направлена на то, чтобы подорвать устойчивость населения и нанести ущерб экономике. Двойной удар в понедельник, вероятно, вызовет новые опасения относительно способности Украины защитить даже самые охраняемые районы столицы", – отмечает издание.

Видео дня

Журналисты пишут, что новые реактивные российские "Шахеды" летают быстрее и их сложнее перехватывать, чем предыдущие модели, которые составляли основу воздушной кампании Москвы. В настоящее время Украина еще работает над созданием перехватчиков, которые смогут противостоять новой угрозе.

Кроме того, Москва изменила тактику использования "Шахедов", начав запускать их в светлое время суток. Это приводит к тому, что жители крупных городов вынуждены большую часть дня находиться под угрозой удара. В зданиях, пострадавших в результате российских атак, в основном находятся люди. Поскольку многие украинцы работают во время тревоги, а не проводят часы в укрытиях.

Издание также отмечает, что РФ продолжает кампанию ударов по украинским пунктам пропуска. Недавно это привело к тому, что в Польше были вынуждены объявить предупреждение о возможном воздушном нападении, призвав жителей восточного Люблинского региона искать укрытие. Эти угрозы, по мнению издания, – попытка РФ показать, что ее атаки могут и дальше усиливаться. В то время как усилия США по прекращению войны не демонстрируют практически никаких признаков прогресса.

Удары РФ: важные новости

Напомним, 28 сентября РФ нанесла очередной массированный удар реактивными БПЛА по Киеву. Одной из целей атаки россиян стала Национальная академия наук Украины на Владимирской улице. В результате удара в здании начался масштабный пожар, который заблокировал людей внутри. В результате этого удара есть погибшие и раненые.

В тот же день другой российский дрон атаковал больницу "Добробут" в Киеве. Сообщалось о шести пострадавших в результате этого удара, трое из них – дети. Еще один человек погиб.

Вас также могут заинтересовать новости: