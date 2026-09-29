На Волыни нашли озеро в форме человеческого органа: вода кристально чистая

Необычный водоем недалеко от Уховецка имеет форму человеческого уха, максимальную глубину 12 метров и славится чистой водой и большим количеством рыбы.

В километре к югу от села Уховецк Ковельского района расположено живописное озеро Ухове, которое также называют Ухом или Уховецким. Водоем имеет необычную форму человеческого уха, а его прозрачная вода и большое количество рыбы привлекают отдыхающих и рыбаков. Об этом уютном месте рассказала волынская тревел-блогер Наталья Оксенюк.

Озеро расположено недалеко от Ковеля и трассы Киев – Ковель. Оно известно чистой водой и песчаными берегами. Летом здесь можно купаться, загорать на пирсе и отдыхать у воды.

Почему озеро называют "Ухом"

Свое название водоем получил из-за формы, напоминающей человеческое ухо. Существует также легенда о происхождении названия. Рассказывают, что однажды мужчина шел на заработки через болотистую местность и увяз в болоте. Над поверхностью осталось лишь одно его ухо. На этом месте якобы образовалось озеро, которое по форме напоминало ухо. Так водоем и назвали "Ухом".

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У берега вода очень мелкая – можно долго идти, а глубина останется по колено. В то же время максимальная глубина озера достигает 12 метров.

Песчаный берег и прозрачная вода делают водоем подходящим для летнего отдыха. В чистой воде можно увидеть стайки рыб, а на песке – следы птиц.

Берега озера обсажены тополями. Неподалеку сохранился старый деревянный домик, а также есть пирс с обустроенным местом для уединенного отдыха. Для посетителей также обустроен большой пирс, который уходит далеко в воду.

В озере водится много рыбы

Осенью Ухове становится популярным среди рыбаков. Здесь обычно мало людей, поэтому на берегу царит тишина и покой.

В водоеме водятся серебристый карась, плотва, красноперка, окунь, щука, лин, сазан, лещ и плоскирка. Для удобства рыбаков на берегу обустроены пирсы.

Зимой озеро также не пустует. Местные жители устраивали здесь традиционное зимнее развлечение – "фургало", когда в лед вбивают бревно, а с помощью санок крутят ледяную карусель.

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Как сообщал УНИАН, на крайнем севере Канады окончательно исчезло последнее шельфовое озеро страны. Оно существовало тысячи лет благодаря шельфовому леднику, но после его разрушения в 2020 году пресная вода за несколько месяцев вытекла в океан. Исследователи считают, что экосистема больше не восстановится.

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